迷你喵爽睡「iPhone盒」肉肉塞滿萌炸！只差小被被　網融化：哀鳳11？

▲影片一天內就吸引了超過40萬的點閱率。（圖／翻攝自chippie_gummy IG影片）

國際中心／綜合報導



國外貓咪粉絲IG「chippie_gummy」近日PO出一段超萌影片，畫面中可看見一隻嬌小的幼貓躺在與自己身形相符的「iPhone收納盒」裡，超萌的睡覺模樣讓許多貓奴與果粉的心都融化，直呼「我想要這支iPhone啦！」、「這是iPhone 11嗎？」

「chippie_gummy」IG帳號所PO出的這段影片，後來被知名動物網路媒體「Meowed」分享，短短一天內就吸引了超過40萬的點閱率，影片中可以看見飼主將幼貓Chia放進iPhone的收納盒裡面，幼貓Chia就相當安穩地睡起覺來。

▲睡著的小喵名字叫Chia，被主人逗弄呆萌地醒來。（圖／翻攝自chippie_gummy IG影片）

根據影片內容，飼主在過程中還會偷偷幫Chia的肚子搔癢，並且輕輕撫摸牠的頭。Chia在睡夢中萌萌地「醒來」，睜開眼睛後先是露出驚訝表情，呆呆又無奈地看著這個世界，接著又把小爪子舉起來。

超萌影片傳開後，許多網友看到都直喊，「我想要這個iPhone！」、「雖然我過敏但我想養貓」、「這才是我想要的iPhone。」、「超可愛的」、「這是iPhone 11嗎？」