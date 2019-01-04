就是不吃藥！黃金獵犬垮臉仰頭拒絕　見爸悽慘下場秒張嘴

▲阿金一看到肉腸就露出燦爛的笑容。（圖／翻攝自抖音APP用戶「danhuangyouli」）



寵物小組／綜合報導

千萬不要惹媽媽生氣，否則後果自負。抖音APP用戶「danhuangyouli」經常分享愛犬們的生活日常，調皮又可愛的反應總是逗得網友哈哈大笑。這天飼主分享一段影片，內容是阿金蛋黃一看到肉條上的藥丸，立刻垮下臉拒絕吃藥，不過當牠看到一旁爸拔的下場後，嚇得趕緊一口吞下去！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片一開始，阿金看到肉腸就開心地露出燦爛的笑容，不過當馬麻的手一靠近，牠隨即發現上頭藏的3顆藥丸，瞬間從笑臉變成苦瓜臉，把頭仰起並且嘴閉緊緊；此時，馬麻手一轉換到爸拔的面前，看到他也學起愛犬的模樣，氣得拿起腳邊愛的小手，不停地揮打下去。

▲當牠發現上頭藏了藥丸，嘴巴閉得緊緊。（圖／翻攝自抖音APP用戶「danhuangyouli」）

▲爸拔也學愛犬一樣的行為，卻被馬麻很K。（圖／翻攝自抖音APP用戶「danhuangyouli」）



最後蛋黃看到爸拔因為拒絕張口，就被馬麻狠狠地打，自己立刻裝出一副很餓的樣子，張開嘴巴要馬麻趕緊餵藥，和先前有個性的模樣差很多。逗趣的影片最近被網友轉貼到公開社團，不到一天的時間就累積7千多個按讚數、1千次的分享。

上百位網友看完都在底下紛紛留言笑說，「哈哈哈以身作則」、「聰明的阿金」、「汪：媽媽妳別打我，我吃就是了」、「別人的孩子總是不會讓我失望」、「不吃的下場就這這樣，這一招還蠻好用的」、「怕被打快吃就對了」、「這阿金腦筋動很快呢！」、「狗狗我知道你的名字了，你是不是叫俊傑，因為你識時務」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲阿金：藥藥呢？我吃就是了～～（圖／翻攝自抖音APP用戶「danhuangyouli」）

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