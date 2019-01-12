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逃跑讓牠更想咬　「蹲下撿東西」惡狗超怕！　

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狗,汪星人,寵物,咬人（圖／達志／示意圖）

▲被惡狗追的時候，千萬不能往後跑。（圖／達志／示意圖）

寵物中心／綜合報導

狗狗一直是人類最忠心的好夥伴。有時候我們會在路上遇到很「凶狠」的狗，牠們看到陌生人會狂叫不止，甚至會向你衝過來，要咬你；但不知道大家有沒有發現，其實那些惡狗，會害怕人類一個「突然蹲下的舉動」。

一般家庭養的寵物狗其實沒有太大的危害，但是如果到鄉下一點的地方，或許會發現那些狗狗比較兇狠；有時候可能會突然向你衝過來，試圖攻擊你，但這時候的你千萬不能轉頭就跑，因為牠會覺得你很「弱小」，而在牠的字典哩，根本就沒有保護弱小這件事。

那為甚麼會說惡狗害怕「蹲下的動作」，因為在叢林法則中，一些大型動物，像是老虎，在捕殺獵物的時候，都會有一個「前身下伏，後身向後傾斜下伏」，讓捕殺獵物的時候有一定的加速，對於獵物來說，是相當致命的動作。

▼遇到惡狗的時候，蹲下嚇牠的選擇比較好。（圖／免費圖庫pxhere）

▲▼狗。（圖／免費圖庫pxhere）

雖然那些惡狗被人類養，但本性還是在，自然對於這動作存有警覺性。如果一人在走路的過程中，不幸遭到惡狗的攻擊，下意識可能會往地面撿東西丟過去，而被砸中的狗一定會有疼痛感；所以久了之後，狗自然會害怕人類沒有跑，反而站在原地，還蹲下撿東西的動作，所以逃跑對牠來說，會是一項明智的選擇。

關鍵字： 惡狗蹲下

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