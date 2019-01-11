來嘛～抱抱啦！阿公遇上愛犬瞬間融化　「蹲地娃娃音」哄金孫

▲阿公蹲在地板溫柔哄著狗孫。（圖／網友Ollie Chuang授權提供）

寵物小組／綜合報導

阿公遇到心愛的狗孫，內心馬上被融化！日前有名飼主分享一段爸爸和鬆獅犬「湯圓」甜蜜的互動，只見湯圓躺在地板不起來，面對愛犬的任性，阿公露出滿臉笑容，蹲在地板耐心的用娃娃音哄著，1人1狗散發出愛的光波，直接把被晾在一邊的馬麻給閃瞎。

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影片中可以看到，湯圓身上的毛被剃光，只留一顆蓬鬆的大頭，身上綁著胸背帶，似乎是想出去散步，躺在地板傲嬌耍賴。阿公見狀，蹲在地板上伸出雙手，輕柔的哄著「來嘛～抱抱啦」，來來回回被拒絕好幾次，但臉上的笑容卻不曾褪去，表情顯然是樂在其中。

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這段充滿粉紅色泡泡的影片分享到臉書公開社團「有點毛毛的」，許多網友紛紛被融化笑說，「根本是在跟孫子玩～」、「汪：哇不要 哇不要」、「超可愛的啦！跟小孩一樣，看了心情變很好」、「啊哈哈 怎麼扭成這樣」、「好像在舞龍舞獅」、「金孫地位認證」、「沒罐罐就沒抱抱（現實主義汪）」、「好大的官威，竟然不給阿公抱」。

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