慢性腎病狗狗要做好「飲食管理」　控制磷鈉攝取、可補充魚油

文／PetTalk

一般來說，犬貓的腎臟通常要損害超過70%-85%時，才會明顯出現腎衰竭的臨床症狀；若以一隻2公斤的馬爾濟斯為例，腎臟平均一天會濾出「22公升的水（相當於11瓶家庭號鮮奶的份量）」，以及排除血液中的廢棄物質並維持體內的體液與礦物質平衡。由此可知腎臟對動物而言非常重要，同時也是容忍度、辛勞度都極高的器官，也難怪常常榮登犬貓引發疾病的器官之一。

然而如災難般的「慢性腎病」不只會發生在身體機能逐漸老化的熟齡貓狗上，年輕貓狗也有諸多案例，所以毛爸媽千萬不能掉以輕心。

●為什麼控制飲食對患有慢性腎病的狗狗來說很重要？

「慢性」腎病代表此疾病是「漸進式」的，且腎病是不可逆疾病，最好的對應方法便是 越慢讓疾病進入下一階段越好 。

目前使用於寵物腎臟疾病的藥物大多都只用於減輕症狀，況且常吃藥對身體也不見得比較好；而先進的治療方式價格又過於昂貴。

最好的方式便是透過飲食管理來減緩疾病惡化，除了有助於延長患狗狗的生命，營養支持在慢性腎病的治療中也扮演非常重要的角色。

●飲食在病程中所扮演的角色

飲食控制的方式會依據狗狗腎臟疾病的嚴重程度而有所不同，但有幾個主要重點要把握：控制食物的低磷、適量的鈉、含量低但優質的蛋白質，並使用魚油來補充omega-3脂肪酸。

一、控制磷的攝取

磷主要存在於骨骼和牙齒當中，對於正常的細胞功能非常重要，而 腎臟負責移除體內多餘的磷 。

如果狗狗患有腎臟疾病，腎臟功能受損，使血液中的磷濃度過高，可能會 導致有生物活性的維他命D缺乏、骨骼流失和礦物質在軟組織堆積 。維持狗狗血液中磷的濃度，可以減緩腎臟疾病的發展。

二、控制鈉的攝取

雖然正常的狗狗對鹽比較不敏感，但是患有腎臟疾病的狗狗就有可能會受到食物中鈉含量的影響。

適量控制飲食中鈉的攝取，有助於降低血壓升高的機會，並可能 減輕血壓對腎臟疾病的負面影響 。

避免餵食起司、麵包和其他市面上的小零食，改以水果或蔬菜代替。

三、控制蛋白質的攝取

與一般成犬飼料相比，腎臟疾病狗狗專用的配方飼料含有的蛋白質較少，但犬貓的身體需要依賴蛋白質來維持正常生理功能，因此配方飼料所選用的是 少量、但高品質的蛋白質 ，使消化後產生比較少的廢物，幫助降低腎臟負擔。

四、增加omega-3脂肪酸的攝取

omega-3脂肪酸是一種必須脂肪酸，需要從飲食中獲得，有助於減緩發炎、減低腎臟的壓力和幫助腎臟移除體內廢物。

可以選擇添加魚油的處方飼料，或是另外補充。

五、其他抗氧化劑的攝取

抗氧化劑如：維他命C、維他命E等。飲食中同時含有抗氧化劑和omega-3脂肪酸，比分別單獨攝取更能有效減緩慢性腎病的惡化。

●配方飼料並非「藥」

國外已有研究證明患有腎臟疾病的犬貓， 給予腎病專用配方飼料確實可以有效減緩慢性腎衰竭的進展 。

但配方飼料裡頭其實並沒有添加藥物，毛孩並不會因為吃了配方飼料後疾病就自動復元，這一直是多數人錯誤的認知觀念。

腎病專用配方飼料主要是以控制蛋白質與磷離子含量的飲食原則來調整營養比例，假如是長期吃鮮食的狗狗，忽然要更改成飼料，難免會有拒吃或不習慣的情況發生；或是毛爸媽認為家中狗狗在得到慢性腎病後就只能永遠吃同一牌、同一種口味的飼料很可憐，現在也有品牌特別設計專用配方的濕糧罐頭，讓患犬患貓可以在控制飲食原則的同時也能吃得開心。

飲食對於患有腎臟疾病狗狗的健康有重大的影響，目前市面上也有許多種類的腎病專用配方飼料和營養補充品。但因每隻狗狗的身體狀況不同，對於營養的需求也不同，最好的方法還是跟獸醫師充分討論，找出最適合家中狗狗的飲食搭配及需求喔！



本篇知識文由 星辰動物醫院｜吳展祥醫師 審稿

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