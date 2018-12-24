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乾糧vs濕糧優點大評比！　混餵要注意「消化時間」

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▲圖／翻攝自PetTalk官網

文／PetTalk

只要是動物每天都一定要吃飯來攝取營養，所以「乾糧及濕糧，究竟哪一款更適合狗狗，又該如何選擇？」一直都是毛爸媽們熱烈的討論話題。

現在也有不少寵物食品品牌不僅製造「乾飼料」，也會製造「濕糧／罐頭」。對於毛爸媽來說，可能會認為：「同個品牌生產的營養價值應該差不多，為什麼還要製作成兩種不一樣的形式？」
但其實兩者之間還是有些微差別喔！

乾糧、濕糧比一比：

 ●以不同形式、不同包裝出品，各有優點

乾糧---製作方式
一般常見的為熱風乾燥，製作方式是「先將原料打碎、混合後再烘乾」；不過近年來有另一種新興製作方式—冷凍脫水，即「用急速冷凍的技術，將食材中的水分抽走」，藉此保留住更多食物原本的營養。

乾糧---主要成分
各式澱粉（小麥、玉米、其他類澱粉）、肉類、肉粉、水分（8-10%）、其他微量元素；其中，有些維生素及油脂可能會在擠熱風乾燥的過程中被破壞，所以有些飼料品牌會適度增加份量，或是在冷卻後才添加，同時鎖住營養成分。
另外，肉粉（Meal）指的是「已榨油乾燥後的動物組織，但不包括任何添加的血液、毛髮、蹄、角、皮渣、糞、胃及瘤胃內容物（＊以上為美國官方飼料品管協會AAFCO對肉粉的定義）」。

乾糧---優點
★熱量較高：毛孩較能夠獲取到足夠的熱量。
★方便給食：動物每日所需的營養比例已由專業獸醫師、營養師調配過，毛爸媽只需按照毛孩的公斤數給予相對的飼料份量即可。
★易儲藏：乾飼料打開後，通常在好好保存的狀態下，三個月也是沒問題的。
★價格便宜：相較於濕食，乾飼料價格也比較便宜。

▲圖／翻攝自PetTalk官網

濕糧---製作方式
根據配方的不同決定原料可能是新鮮肉類或冷凍肉類，並放進研磨機中以檢測並確保沒有其他物質含在內；接著加入液態原料及其他乾的原料一起放進攪拌機裡，同樣依配方的不同需求而攪拌成不同黏稠度的濕糧，最後將濕糧裝進鋁箔袋或罐頭中並使用真空密封起來。

濕糧---主要成分
肉類（新鮮／冷凍）、液態原料（如魚油、肉汁）、水分（70-80%）、其他微量元素。與乾飼料最大的不同點在於，濕糧可以直接使用魚油來調整EPA／DHA，而且含水量大增

濕糧---優點
★接受度高：其狀態與動物在大自然中獵食到的食物接近，所以毛孩普遍的接受度都很高。
★易咀嚼：對於老年、牙齒不好或生病的犬貓來說，比較容易入口及消化。
★含水量多：濕糧裡頭含有肉汁，比乾糧多了快10倍的水分，對於不愛喝水的毛孩來說，濕食是增加每日飲水量的好方法。
★美味、嗜口性好：最實際的優點，食物的香氣能吸引毛孩主動進食，對於挑嘴、不願意吃藥，或是因罹患某些疾病導致後半輩子只能吃同一款飼料的毛孩來說，是一大福音。

▲圖／翻攝自PetTalk官網

餵食乾溼混合時，需注意幾個細節

有些爸媽可能會疑問：「為什麼要乾濕混餵呢？」
當毛孩老了、營養不良或是患有某些疾病時，可將濕糧、主食罐、副食罐這類的濕食，與乾飼料混合在一起，除了增加食物的水分、適口性，也可以讓毛孩們攝取到比單一食物種類更多的營養。

1、當「乾糧與濕糧混合」時
由於乾糧與濕糧的保存方式不同，因此除了要定時定量供餐外，也要注意毛孩是否有將每餐給予的量吃光光；也可以將飼料泡軟或磨成粉狀，使兩者消化時間一致。

2、當「一餐乾糧+一餐濕糧」時
適合狼吞虎嚥的毛孩，由於飼料需要被消化的時間比濕糧長，所以當兩者混合在一起時，可能會造成消化不良或是部分東西未經消化就被排出來了。分開給予可避免脹氣、軟便等現象，也較好分開保存。

※注意：因每隻毛孩的身體狀況不同，每日應餵食多少分量以及乾濕糧混餵比例請洽您信任的獸醫師喔！

看完以上乾糧與濕糧的介紹後，你知道你家寶貝更適合哪種飲食了嗎？

其實不論飼料、濕糧、鮮食還是生食，每種都有其適合的毛孩對象及使用方法，有些適合吃飼料、有些適合吃濕食、有些甚至更適合吃乾濕混合，最主要還是要依照毛寶貝的體質及當下的需求狀況來選擇最佳方案唷！

▲圖／翻攝自PetTalk官網
本篇知識文由 星辰動物醫院吳展祥醫師 審稿

★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供
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