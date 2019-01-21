影／米克斯「譚小姐」一眼認定主人　車陣中緊跟阿伯賣玉蘭花

實習記者吳美依／採訪報導

桃園有位阿伯每天早上6、7點就在賣玉蘭花，身邊總是跟著一隻黑色米克斯「譚小姐」，上午在市府對面、振聲高中附近的的陸橋下，中午過後則會到附近的慈護宮繼續打拚。網友吳小姐發現後深入了解這對父女特別的緣分與革命情感，並發文至臉書社團「米克斯傳奇」，希望大家路過時，可以發揮愛心、給予溫暖。

▲米克斯「譚小姐」跟在阿伯身後賣玉蘭花。（圖／網友吳小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

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▲狗狗在車陣中穿梭的模樣引起吳小姐注意。

▲阿伯和「譚小姐」感情很好。

吳小姐接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說到，她在附近工作，注意到阿伯每天風雨無阻來到這裡，只為了能夠趁著紅燈時刻賣些玉蘭花，「譚小姐」也忠心地跟前跟後，穿梭在車陣中，「一開始我擔心狗狗安危，於是上前攀談。」原來，阿伯早已經離婚，孩子長大了都跟著前妻生活，現在身邊只有一隻汪汪，並和另位情同兄妹的同行互相扶持。

▲狗狗穿上吳小姐帶來的衣服。

▲「譚小姐」深情地看著主人。

吳小姐轉述，小黑狗大約1年多以前被同行撈回家，但是卻對阿伯一見鍾情，從此以後走到哪裡都要跟著對方，「阿伯依自己的姓氏為毛孩取了『譚小姐』這個名字。他雖然不是很有錢，卻願意好好照顧這隻狗狗，狗狗也無怨無悔地跟著認定的主人。」她感動地說，有一種愛叫做「不離不棄」，或許就是這樣吧！

▲吳小姐將狗狗帶到醫院檢察身體並治療皮膚過敏。

▲不離不棄的愛～

吳小姐提到，除了自己陸續贊助物資之外，一名長居美國的友人也非常關心，甚至願意撫養狗狗，但卻因為不捨父女的好感情所以作罷。後來，當她發現狗狗皮膚出了狀況，該朋友也義不容辭越洋支付醫療費用，幸好「譚小姐」身體健康、並無大礙，只需治療長期被跳蚤困擾引起的過敏即可，「如果沒有這位朋友，我也無法完成這一切！」

這段日子以來，吳小姐被阿伯開朗性格，以及狗狗深愛主人的模樣所感動，因此決定在網路上廣傳消息，希望能吸引更多民眾、發揮愛心，「發文隔天，一大早就有一位先生買了飼料去看阿伯，後來也有許多善心人士自告奮勇想要幫忙。這1、200次的分享都是機會，台灣人真的很有愛心！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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