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特別汪聽眾！街頭藝人吹薩克斯風　音感月月雙耳跟著節拍動

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音感月月聽音樂，雙耳跟著節拍動。（圖／有點毛毛的／飼主王花花提供）

▲哈士奇「花花」坐在搖滾區聽著街頭藝人演奏。（圖／有點毛毛的／飼主王花花提供）

寵物小組／綜合報導

這孩子身體裡有音樂細胞啊！哈士奇「花花」個性乖巧又親人，雖然有時會不按牌理出牌，但整體而言還算是位聰明的孩子。日前牠和爸拔一同到戶外散步，經過一處有街頭藝人在演奏時，牠突然默默走上前去，坐在街頭藝人的正前方仔細聽著，過程中雙耳甚至還會跟著節奏一起動，模樣可愛又逗趣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主王花花20日在寵物社團《有點毛毛的》分享這段影片並註解，「原來你也喜歡聽薩克斯風唷。」畫面中可以看到，哈士奇花花走到爸拔的前面，在「搖滾區」的位置乖乖坐下，聽著美妙的音樂；只見牠的尾巴和身體雖然沒有在擺動，但耳朵可是漏了餡，跟著節奏雙耳居然出現不同的變化，似乎真的很用心聆聽。

二哈拍美照...下秒悠哉走進池找景！（圖／網友王花花提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲花花先前為了要給爸拔拍美照，竟然走到荷花池裡找景。（圖／網友王花花提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

爸天冷泡湯...月月坐守一旁：換我了啦～（圖／網友王花花提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲收編後的花花變成了「口香糖」。（圖／網友王花花提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

別看花花外型可愛又帥氣，其實牠過去曾被飼主棄養過。爸拔9年前在工作的地方看到一團黑漆漆的浪浪，覺得很可憐就買了罐罐給牠吃，吃飽後送去寵物店美容，本想幫牠找個好主人送出去，卻發現牠的左後腳走路怪怪的，帶去醫院照X光才知道牠的膝關節和韌帶出了很嚴重的問題。

爸拔回憶，「當下我想說這樣的狗要送養應該不容易吧！剛好我的經濟還算過得去，就帶牠去動物醫院把後腳膝關節和韌帶的部份徹底治療到好，之後收留牠且一直愛到現在了。」當時才1歲多的花花，一轉眼就已經9歲了，而且可能是飲食的關係，花花的毛髮從以前的深黑褪色成灰色，模樣帥翻天，也讓飼主開心的說，「不清楚8年前和8年後怎麼差這麼多，我們也是很驚訝的，撿到了一個這麼漂亮的寶貝。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 花花哈士奇街頭藝人搖滾區音感月月

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