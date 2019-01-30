才清到一半！監工喵爬梯檢查風扇　問號臉看媽：沒掃乾淨？

▲監工貓的職責做好做滿。（圖／網友李于禎授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

大掃除多了4個小幫手！網友李于禎日前在家洗電風扇，清理到一半走去廁所，4隻監工喵好奇的爬上鋁梯，當成新的跳台俯視地面，其中一隻黑白貓當起嚴格小教師，手手伸進去撥灰塵檢查，逗趣又可愛的模樣讓飼主回來哭笑不得直呼，「我只想好好大掃除...你們可以不要比我勤勞嗎？」

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畫面中的4隻貓咪分別是賓士貓「貪吃痣」、黑貓「黑熊」、虎斑貓「老么」和「老大」。飼主李于禎表示，牠們4隻是同胎兄弟姊妹，「他們的媽媽是流浪貓，路上被救回來發現罹患急性胰臟炎，送醫救治的時候發現肚子裡已經懷有寶寶」，因為捨不得送人於是一次全部收編。

▲喵：馬麻買新的貓跳台！大夥兒快點上來看看唷～



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「當時是我要清理電風扇，拔掉外殼要拿去廁所清洗，回來就這個畫面，簡直比我還忙了！」4個小傢伙忙著監工，貪吃痣還伸手進去檢查完還露出問號臉，彷彿在問，「你怎麼沒掃乾淨？」畫面有夠好笑。

李于禎事後將照片分享到貓咪社團，其他貓奴紛紛笑翻打趣，「哇哇哇！新玩具耶！這個奴才棒棒der」、「我家的貓都上的去下不來，在頂端喵喵叫，要我爬上去抱下來」、「讓牠們掃就好啦」、「猴～被抓到沒掃乾淨囉」、「梯子是最實用的貓跳台」、「 貓咪表示：主人買了新的貓跳台」。

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