影／凌晨3點敲門！「自來貓」衝懷裡強迫收編　她眼神死：第6隻了

寵物小組／採訪報導

緣分到了想逃也逃不掉！屏東縣林邊鄉一名女網友凌晨聽見門外傳來貓叫聲，打開門走出去就被「債主纏身」，一隻虎斑花紋的喵主子馬上衝出來，像是見到許久不見的愛人，跳到懷裡撒嬌，強迫收編的意圖十分明顯，來來回回磨蹭讓她招架不住，當場眼神死直呼，「已經第6隻了...」。

▲▼這隻虎斑貓原本也是流浪貓，後來被網友收編。

女網友表示，平常在家門外定期會餵養流浪貓，已經長達4年的時間，「那天是半夜要睡覺前，聽到有貓在叫，以為是原本的浪貓在討吃，所以開門送飯，結果一開門，這位新來的就撲到我身上取暖撒嬌，原本還摸的很開心，沒想到就被纏身了，甩也甩不掉」。

「門外的浪浪加上家裡的貓主子總共5隻，凌晨3點又來這隻，就是第6隻了！」女網友也無奈的笑說，當下是覺得心累，所以才會出現眼神死的狀態。她也提到，貓咪目前正在找家，若是有意願收編的網友或是家裡的貓咪走失了，可以私訊詢問粉專。

▲網友家門外總共餵養4隻流浪貓。



影片分享到「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，許多網友紛紛留言笑說，「這要先開兩個罐罐當利息」、「現在不是主子眼神死 是奴才」、「版主很想回家，眼神死」、「平頭貓自己找奴才」、「表情好到位XD」、「 太可愛了～可以收編」、「親人貓幫推」。

凌晨三點， 債主敲門討債⋯⋯ 小妹發現債主意外親人， 想詢問是否有鄉親的債主離家出走？！ 或是有想領養債主，皆可光明正大的詢問！（缺主子的快來收編） 電話：（08）8751469 #冤有頭債有主 #都幾點了還在敲門要債 #認養代替購買 #鄰邊坐坐 由 Eagle's Darts -鄰邊坐坐發佈於 2019年1月27日 星期日

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