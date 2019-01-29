騎車驚見小黑「咬狗繩」慌張找路！網心疼：主人快點出現啊！

▲黑狗自己咬著牽繩，在路中找尋熟悉的身影。（圖／網友Isabella Yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



寵物小組／採訪報導

有沒有人的狗狗在台中的北屯區走丟？一名女網友貝拉27日晚上經過旱溪自行車道時，看到陸橋中央有隻黑色米克斯，慌張咬著狗鍊，著急地向前奔跑，好像在找尋主人一般！礙於當時不便停下來，只能上網PO文求當地網友幫幫忙。

影片中，狗狗站在分隔島上，看著來來去去的車輛。牠一邊叼著身上的胸背袋，一邊驚恐地跑步！女網友貝拉說，「看到牠咬著牽繩來回奔跑，原本以為有人騎車遛狗，但發現牠好像在找跟主人同款的機車！非常拼命的跑、認真的聞。」

▲黑狗：主人...你在哪裡！！！我好想你！



貝拉說，「住在那邊的親戚說，那座橋叫『旱溪自行車道』。狗狗往旱溪東路三段右轉過去，因為是逆向而繞過去追，當時已經找不到牠了。」網友看完狗狗影片，紛紛期盼「主人快點出現啊」、「誰的狗狗快來認領」、「還自己咬牽繩，超心疼，希望主人快快出現啊」。

家裡也有養貓狗的貝拉，看到此景相當心疼。「我只能等周末回台中，看看是否能再遇到牠！很多陌生人在為牠擔心，卻不見飼主出來，即將要過年了，難道牠的家人想跟牠團圓嗎？米克斯是最聰明、最忠心的犬種，希望不是惡意棄養，不是故意要讓牠流浪。」如果能再次遇到小黑，貝拉願意收養牠。（若您看見影片中的紅色胸背袋狗兒，請私訊『Isabella Yang』）

▲貝拉之前也撿過很多狗狗，這隻有成功幫牠找回家人。

▲貝拉去年8月3號也撿到一隻瑪爾濟斯。





▲▼貝拉家中的寵物。

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