ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

騎車驚見小黑「咬狗繩」慌張找路！網心疼：主人快點出現啊！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲騎車驚見小黑「咬狗繩」慌張找路！網心疼：主人快點出現啊！（圖／網友Isabella Yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑狗自己咬著牽繩，在路中找尋熟悉的身影。（圖／網友Isabella Yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／採訪報導

有沒有人的狗狗在台中的北屯區走丟？一名女網友貝拉27日晚上經過旱溪自行車道時，看到陸橋中央有隻黑色米克斯，慌張咬著狗鍊，著急地向前奔跑，好像在找尋主人一般！礙於當時不便停下來，只能上網PO文求當地網友幫幫忙。

影片中，狗狗站在分隔島上，看著來來去去的車輛。牠一邊叼著身上的胸背袋，一邊驚恐地跑步！女網友貝拉說，「看到牠咬著牽繩來回奔跑，原本以為有人騎車遛狗，但發現牠好像在找跟主人同款的機車！非常拼命的跑、認真的聞。」

▲騎車驚見小黑「咬狗繩」慌張找路！網心疼：主人快點出現啊！（圖／網友Isabella Yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑狗：主人...你在哪裡！！！我好想你！

貝拉說，「住在那邊的親戚說，那座橋叫『旱溪自行車道』。狗狗往旱溪東路三段右轉過去，因為是逆向而繞過去追，當時已經找不到牠了。」網友看完狗狗影片，紛紛期盼「主人快點出現啊」、「誰的狗狗快來認領」、「還自己咬牽繩，超心疼，希望主人快快出現啊」。

家裡也有養貓狗的貝拉，看到此景相當心疼。「我只能等周末回台中，看看是否能再遇到牠！很多陌生人在為牠擔心，卻不見飼主出來，即將要過年了，難道牠的家人想跟牠團圓嗎？米克斯是最聰明、最忠心的犬種，希望不是惡意棄養，不是故意要讓牠流浪。」如果能再次遇到小黑，貝拉願意收養牠。（若您看見影片中的紅色胸背袋狗兒，請私訊『Isabella Yang』

▲騎車驚見小黑「咬狗繩」慌張找路！網心疼：主人快點出現啊！（圖／網友Isabella Yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貝拉之前也撿過很多狗狗，這隻有成功幫牠找回家人。

▲騎車驚見小黑「咬狗繩」慌張找路！網心疼：主人快點出現啊！（圖／網友Isabella Yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貝拉去年8月3號也撿到一隻瑪爾濟斯。

▲黑狗自己咬著牽繩，在路中找尋熟悉的身影。（圖／網友Isabella Yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲▼貝拉家中的寵物。

▲黑狗自己咬著牽繩，在路中找尋熟悉的身影。（圖／網友Isabella Yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

 
 

更多其它影片：

關鍵字： 旱溪自行車道台中市北屯區狗繩黑狗走失流浪狗認養狗狗走失米克斯紅色狗鍊

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

小哈被欺負嚇得縮在桌底　汪姐氣炸「肉身扛起」阿金報仇

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／房間透詭異紅光！她一看「邪教儀式」嚇歪　放大更..

拜託收編我！魟魚「放生2次」又上鉤　釣客傻眼：你贏..

藍眼幼犬超商徘徊！男友霸氣載上車　牠自動趴腿「睡好..

好想團圓！相依為命歐告Kuro走失　中和86歲阿公..

11隻「金蜜蜂」腿開開睡午覺　聽老師喊起床「波浪式..

獒犬大黑「咬籠狠勁嚇壞人」曾列死刑犬　3年後像小孩..

東北貓撒個尿被凍在石頭上！　路人急搶救…牠眼神死：..

2貴賓玩超嗨！邊緣柴求加入...無奈被當「透明狗」..

科摩多巨龍吃不飽　印尼直接關閉「整座國家公園」！

馬海毛衣超血腥背後！山羊掙扎「掀皮肉式」剃毛　脖子..

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

比特犬咬死浪浪飼主終生禁養狗　動保員：牠很親人倒楣..

被阿嬤碎唸小橘伸肉球封她嘴　網噴笑：是玩馬桶水那隻..

好味小姐-【貓日常】用奇怪的東西按摩貓！

超Q荷官！萌喵坐檯陪打麻將 呆呆臉萌翻網友：招財貓..

貓與香菜-路殺石虎？三分鐘認識石虎保育議題！

浪浪別哭-吸貓患者必看！農曆年前等家貓咪大曝光

【侑敏頻道】結紮之後要怎麼做才是對兔兔最好的？

柴可兔斯貓-不小心把球丟到貓砂盆 妃子狠巴：沾到..

狂討摸摸！　爸拔手一停　蘇湖神情秒變臉

凌晨3點敲門！「自來貓」衝懷裡強迫收編　她眼神死：..

騎車驚見小黑「咬狗繩」慌張找路！網心疼：主人快點出..

刺青爸po睡姿照「有什麼主人就有什麼貓」　網笑：草..

老闆來杯烈的！毛帽汪吧檯「皺眉買醉」　網驚：被女友..

才剛撈上岸…「強盜小貓」秒死咬漁網不放：給我給我給..

貴賓變食蟻獸！阿公開心與「傑作合影」　女兒氣炸：幹..

婆婆嫌養寵物「嚇跑胎神」　蘇怡寧闢謠：壓力大才難受..

新豐店連續開出「頭獎東京機票」！　29日最後機會快..

小水獺超享受「吸吸」！手手鼻子都要塞進去　網融化狂..

拜託收編我！魟魚「放生2次」又上鉤　釣客傻眼：你贏..

偷情男帶小三看電影被撞見 護花心切 痛打老婆和..

加國毒犯「二審判死」申請上訴　陸外交部：依法行事

影／網圍剿肉搜！男大生道歉影片曝光...認罪：我用..

被綁雪地動不了！7月大浪浪獲救「激動嗚咽哭」：我真..

劉鶴率「史上最大團」赴美磋商　三個細節左右成敗

團客攜肉品旅行社連帶罰　旅行公會：出事都非團客　應..

丟扇子OUT！狂新娘改丟「整台冷氣」　車一開秒解體..

鄰居檢舉藏海洛因！美警破門爆槍戰　4警中彈2嫌遭擊..

公用湯匙沾菜渣！嬤「塞嘴一舔」再撈蒸魚　他見滿口黑..

「禁中文」杜克大學教授被辭職　環時難滿意：應清查其..

寵物動物熱門新聞

房間透詭異光！她一看邪教儀式嚇..

老狗窩鐵門睡覺！旁邊告示牌超暖

魟魚放生2次又上鉤　他傻眼收編

藍眼汪超商徘徊！男友霸氣載上車

老師喊起床　11隻萌金波浪式彈..

媽抓出阿金嘴裡「食物」嚇壞網！

南非犀牛被削去角　低頭落寞看人

愛犬走失　86歲阿公獨自上山找

兇猛獒犬曾列死刑犬　3年後躺地..

撒尿被凍在石頭上！東北貓眼神死

感受真心　棄犬眼神懼怕變溫柔　

暖爸「CPR救回毛孩的泰迪熊」

2貴賓玩嗨！邊緣柴求加入被忽視

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

讀者迴響

熱門新聞

房間透詭異光！她一看邪教儀式嚇..

老狗窩鐵門睡覺！旁邊告示牌超暖

魟魚放生2次又上鉤　他傻眼收編

藍眼汪超商徘徊！男友霸氣載上車

老師喊起床　11隻萌金波浪式彈..

媽抓出阿金嘴裡「食物」嚇壞網！

南非犀牛被削去角　低頭落寞看人

愛犬走失　86歲阿公獨自上山找

兇猛獒犬曾列死刑犬　3年後躺地..

撒尿被凍在石頭上！東北貓眼神死

感受真心　棄犬眼神懼怕變溫柔　

暖爸「CPR救回毛孩的泰迪熊」

2貴賓玩嗨！邊緣柴求加入被忽視

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

山羊剃毛慘叫掙扎　直接被坐斷脊..

最新影片

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

比特犬咬死浪浪飼主終生禁養狗　動保員：牠很親人倒楣跟錯主人

被阿嬤碎唸小橘伸肉球封她嘴　網噴笑：是玩馬桶水那隻手嗎

好味小姐-【貓日常】用奇怪的東西按摩貓！

超Q荷官！萌喵坐檯陪打麻將 呆呆臉萌翻網友：招財貓嗎？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面