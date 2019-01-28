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老浪浪窩鐵門前睡覺！善心人想餵...看到「旁邊告示牌」暖哭

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▲老浪浪窩在鐵門睡覺！善心人想餵...看到「旁邊告示牌」暖哭。（圖／網友May Kuo‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲May Kuo‎笑說，「狗狗睡到翻白眼～好像很舒服XD。」（圖／網友May Kuo‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／採訪報導

一張手寫告示牌，讓人看見愛媽的用心。高雄網友‎May Kuo‎日前經過一間銀行時，看到一隻年老的浪浪窩在鐵門前睡覺，心想天氣寒冷，擔心狗狗可能肚子餓和著涼，下意識要買雞腿餵牠，沒想到旁邊有張告示牌，讀完瞬間心裡好暖活，直呼「好有愛的告示牌」！

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照片中，年紀相當大的浪浪，趴在一張小紙板上，窩在銀行鐵門前睡覺。
只見旁邊有個空空的白色碗，一旁還有一張告示牌。牌子上寫著「我叫小白是一隻老狗，每天都有愛心媽媽固定餵食，不會餓、很自由。我只是想在這邊休息睡覺。請不要放置任何吃的食物，以免造成患靜髒亂，保持環境衛生，我才能在這邊休息，不會被趕走。謝謝大家的愛心，請勿傷害，請包容我。」

‎May Kuo‎表示，原本心疼想買雞腿給牠，餘光看到這張告示牌，覺得很感動，所以就拍下了這張照片。希望這張照片能讓更多人接受乾淨餵養的浪浪，而且那邊周遭環境保持得很乾淨！「愛心人士把小白照顧的很好！」

‎May Kuo‎將照片分享到米克斯社團，網友看完紛紛留言，「好溫馨」、「愛媽真棒」、「雖然是一隻老狗，希望你能這樣安然的善終」、「很有愛的愛心媽媽...不製造髒亂，讓附近住戶能接納浪犬，共生共存！！！」、「full of love!」、「這隻狗狗真的很老了，希望牠身體能健康」。

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關鍵字： 浪浪乾淨餵養告示牌老狗愛媽

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