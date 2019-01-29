貴賓變食蟻獸！阿公開心與「傑作合影」　女兒氣炸：幹嘛亂剪啦

▲湯圓被剃得臉尖尖，有點像是食蟻獸！（圖／網友曾御誠‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



記者林韋辰／採訪報導

有一種造型是長輩喜歡的造型！住在台北市的飼主曾御誠快被老爸的「搞笑舉動」給笑翻！妹妹飼養的奶油貴賓「湯圓」擁有一張圓圓的臉蛋、蓬鬆的毛髮，每次吃飯嘴邊毛都沾得到處都是...這下阿公想出一招「一勞永逸」的辦法！

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阿公傳訊息跟女兒說「湯圓剛吃完早餐」，女兒回傳叮嚀「記得擦嘴巴」。過了4小時後，阿公突然傳了一張「燦笑自拍照」，笑說「這是爸爸最新收養的牧羊犬！爸爸犧牲奉獻的最新傑作！」女兒看完當場崩潰傻眼，「欸！！！幹嘛亂剪啦！很醜欸」、「我幫牠留很久的毛，就這樣被毀了！」。

阿公也解釋著「這樣以後就不用煩惱擦嘴巴，牠喜歡就好，誰管你醜！」事後還傳送一張，汪孫頂著清爽造型，躺在陽光中曬日光浴，證明湯圓其實很喜歡。一旁觀看的哥哥則笑說，「一種我爸獨愛的造型，根本不管牠狗的感受XD。」

湯圓頂著「食蟻獸」造型，開心吃著零食，完全沒有不適應等問題。哥哥看到牠的最新造型，一邊憋笑錄影，一邊不忍直視，「這...哪來的食蟻獸！突然想到之前去芝麻街英語補習班的大鳥ABC。」

小湯圓原本是一隻流浪狗，當時全身毛髮打結、髒兮兮地屏科大附近流浪，後來輾轉被現在的媽媽給收養！哥哥說，「我妹一聽到朋友撿到紅貴賓，開心得直奔，期待是隻可愛的狗狗。結果一去，發現是毛打結、耳朵炸開，根本看不到臉的生物！彷彿電影浩劫重生的Wilson。」

▲哥哥笑牠，「樂觀開朗、一股清流、不在乎外在！」



「但因為我們家都是愛狗人士！」一家人全力支持領養湯圓，認為「在遙遠的屏東陪妹妹上學也不錯！」哥哥表示，我妹很愛牠、對牠情有獨鍾，到現在去西班牙工作，每天仍會請家人幫湯圓拍照到群組。

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▲以前也被剃光光過。

▲湯圓原本的可愛造型！

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