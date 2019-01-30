失明老狗落海險溺斃！癱軟岸邊發抖　徐文良趕來救援：沒事了

▲船長和船員幫忙協力撈起落水的失明犬。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園），下同）

寵物小組／綜合報導

「請問可以幫幫這隻狗狗嗎？」知名救援人士徐文良日前接獲消息，台南一隻老狗疑似不小心墜入大海，獨自在水中載浮載載沉許久，請船長打撈上來才發現是一隻失明犬，狗狗上岸受到嚴重驚嚇，癱軟在岸邊發抖。原本在外地的徐文良隨即趕往現場，摸摸狗狗的頭心疼安撫，將牠帶回護生園安置。

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臉書粉專「徐文良（徐園長護生園）」日前PO文分享，台南安平遊艇碼頭出現一隻落水流浪狗，詢問附近的船長和其他人，都說沒有見過這孩子，「求救人說狗狗在海裡一直游泳上不來，趕緊請船長先打撈上來碼頭」，2人合力將牠帶回岸邊，才發現狗狗很老牙齒也快掉光，眼睛嚴重白內障已經看不見，可能是視力退化導致落水，險些溺斃。正好當時徐文良在在外地救援，由園長大姐開車前往協助關心。

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▲狗狗趴在岸邊累癱。



「很難想像這個失明的孩子當時有多驚恐，還好貴人出現相助，不然牠可能就命喪黃泉！」等到徐文良從其他縣市趕回來已經天黑了，他急忙趕回來，看到狗狗害怕的發抖，讓他看了當場紅了眼眶，摸摸頭安撫，「老孩子沒事，現在有家可歸了。」

▲網友傳來的求救訊息。



許多網友看完救援的經過紛紛留言大讚，「謝謝暖心的船長好心有好報，滿載而歸」、「 謝謝有愛的船長及船員，有你們真好」、「太好了～過年前能有家的感覺」、「如果沒遇到好心的人，牠應該會會無助到死亡」、「狗狗已經累慘的樣子...」、「好難想像牠在大海上的心情」。