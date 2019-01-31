米克斯正常發揮！歐告拆木地板　叼「戰利品」圓滾大眼超呆萌

▲歐告把木地板拆了。（圖／網友Ru Ru Wu授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

拆家汪正常發揮！飼主Ru Ru Wu日前在臉書社團「爆怨公社」當中貼出一張照片，只見歐告「提拉」嘴裡叼著剛拆下來的木地板，破壞力十分驚人，但是牠卻頂著一臉好傻好天真的表情，讓不少網友看了直呼，「這麼可愛捨不得罵啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲拆家歐告潛力不可小覷。

飼主貼文時無奈地寫下，「誰可以告訴我她（牠）是什麼生物...」從照片中可以看到，提拉嘴正叼著拆家後的戰利品，只見一旁的木質地板被咬開好幾塊，露出光禿禿的一面；不過牠犯案後立刻賣萌，睜著圓滾滾的大眼讓人捨不得罵！

飼主向《ETtoday寵物雲》表示，提拉根本就是拆家王，曾經破壞過電風扇、除濕機、充電器、電視櫃、微波爐以及窗簾，其中最愛咬的就是電線！

▲歐告最愛玩家中的電線。

提拉拆家照片被上傳後，引來不少網友笑翻回覆，「今天是建築師汪」、「拆除大隊退役」、「拆裝潢的工讀生」、「上輩子建管處的」、「應該有在工地打工過」、「牠在幫忙挖挖看有沒有黃金」、「拆家公司高階員工，請用肉肉付款」、「全能住宅改造王」、「他來幫忙大掃除」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲提拉雖然調皮好動，同時也是個愛撒嬌的小孩。

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