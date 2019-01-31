再來一碗！　貓咪撥動空碗催促奴才放飯：才吃2碗而已

▲聖上用貓掌撥碗，示意還要再來第三碗。（圖／翻攝自抖音用戶「98998110」，下同）

寵物小組／綜合報導

吃好吃滿吃到撐！抖音APP用戶「98998110」有段影片最近在網路上瘋傳，有隻貓咪在吃了2碗飯後還不滿足，不斷用貓掌來晃動空碗，彷彿在暗示「想再續一碗」。不過貓貓最後遲遲等不到另外一碗飯，表情從淡定轉變成氣噗噗地瞪著，讓不少網友笑說，「最強的討飯代表。」

▲喵咪：麻煩在上一碗飯來。

日前有網友在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」轉載這段視頻並註解，「剷屎的，還有飯飯嗎，朕吃不飽啊！」只見聖上在吃碗2碗飯後，依然沒有飽足感，不斷用肉球撥動飯碗，就像在提醒奴才自己還沒吃飽一樣，然而等不到第3碗飯送上來的牠，就立刻擺出「大哥臉」還惡狠狠地怒瞪鏡頭。

▲原本淡定的表情，也因為遲遲等不到飯飯，而變成大哥臉。

這段有趣的影片短短幾天就湧入5000多個讚，上千個分享，大家紛紛在底下留言表示，「怎麼那麼古椎」、「來人啊，我還沒吃飽呢！」、「雖然很胖了但每次被這樣都會忍不住餵食哈哈」、「流氓肥貓」、」、「空了！該給食物了」、「這表情我不行了！我要像阿嬤一樣餵飽牠」、「主子：你沒看到我的身材嘛！不夠吃啊～」。

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