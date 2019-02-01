斑馬吸太多「極地渦旋」冷空氣　肺部結晶倒雪中亡

Zebra dies in Carroll County after being left out in the cold. #INwx #PolarVortex2019 https://t.co/ZxmFjCdteb — Lindsey Eaton (@LindseyEatoNews) 2019年1月30日

寵物中心／綜合報導

美國遭「極地渦旋」襲擊，部分地區上月30日的氣溫來到攝氏零下50度，不僅人類傳出21死，在印第安那州也有1隻斑馬因天氣影響而遇死劫。這隻斑馬的馬蹄因卡在圍欄上，逃不回溫暖的馬廄，同時推測因過度恐慌，而吸入大量冷空氣，導致肺部結晶喪命。

綜合外媒報導，這隻斑馬來自該州中北部卡洛爾郡（Carroll County）的一處農場，因後蹄卡在圍欄上無法逃脫，且吸入大量冷空氣，使肺部嚴重損傷而死亡。卡洛爾郡的警長里森比（Tobe Leazenby）表示，目前已對農場進行檢查，該區的設施皆符合規定，並無太大的問題。

報導指出，該農場還飼有另外1隻斑馬，所幸這隻斑馬無任何感冒異狀，已轉移至安全的場所。里森比警長表示，將會對該農場飼主進行調查，在這起事故中是否有疏失。

北美芝加哥受到極地渦旋影響最為嚴重，芝加哥白天氣溫平均僅零下17度，1月31日低溫達到攝氏零下49度，遠低於南極洲零下11度，成為該地150年來第2冷的日子。氣象局預測積雪與結冰的狀況，至少要到當地時間2月1日晚間才會減緩，也警告當地民眾不要在戶外「深呼吸」，以免吸入過冷空氣造成傷害。

▼ 美國中西部與五大湖地區受到「極地渦旋」（polar vortex）肆虐。（圖／達志影像／美聯社）