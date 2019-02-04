欠扁汪搖尾巴「上下跳躍」　嘲笑禁足同伴：有種來打我R

▲歐告：哈哈你被禁足了！（影／翻攝自抖音用戶「Im19970202」，下同）

寵物小組／綜合報導

身邊總有個欠揍的朋友！抖音用戶「Im19970202」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是中有隻小黑狗興奮地跑去跟被禁足的小白狗炫耀，一下雀躍地跳來跳去，一下嘴角上揚地「嗷嗷叫」。而小白狗則生無可戀地跌坐在旁邊，一臉奧嘟嘟地望向遠方，搞笑的互動逗樂了一大票網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲歐告開心到露齒燦笑地跳來跳去。

日前有網友轉載這段視頻到臉書社團「米克斯傳奇」只見歐告露齒燦笑地上下跳躍，尾巴也開心到左右搖晃，還張大嘴地仰天大笑，得意的心情全表現在行為上。而小白狗垂著耳朵露出狗生無望的表情，癡癡地望著前方，忍受同伴幸災樂禍的欠扁行為，讓許多網友忍不住笑說，「身邊總有個白目朋友XD。」

影片在短短幾天累積1000多人按讚，上百則分享，還有許多網友在底下留言打趣，「這配音好智障哈哈」、「完了，好洗腦，一直看」、「嘿嘿地球是圓的！小心風水輪流轉」、「笑到快中風了」、「這旁白太專業了」、「重播N次還是笑屎我了」、「幸災樂禍啊」、「小白要罵髒話了哈哈！」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲白目小黑跟小白炫耀自己沒被拴住。



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