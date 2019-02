海豹便便藏「隨身碟」打開有海獅照！　NIWA公布影片找失主

▲隨身碟裡有多張海獅照。(圖/翻攝自紐西蘭國家水源與大氣研究所(NIWA))

寵物小組/綜合報導

紐西蘭國家水源與大氣研究所(NIWA)在檢驗豹型海豹的糞便時,發現一支USB隨身碟;令人意外的是,隨身碟裡頭的檔案甚至都還能打開觀看。NIWA日前公布隨身碟裡的一段影片,希望能藉此找到失主。(即時接收毛毛軍團訊息!快加寵物雲Line)

NIWA指出,這個海豹糞便檢體冰在實驗室的冷凍庫裡已經超過1年了,直到3周前才被取出退冰檢驗,當時工作人員摸到奇怪的硬物,一挖開就得到此驚人發現。研究人員對此發現感到心痛,「南極動物身體裡含有這樣的塑膠製品是非常令人憂心的。」

不過,若能從隨身碟裡看出一些資訊也並非壞事,於是所方將它靜置幾個禮拜直到徹底風乾,才嘗試打開看看裡頭有什麼線索。他們發現,裡面有許多海獅的照片,還有一段拍攝者坐在藍色滑艇上的影片。(ETtoday寵物雲有IG了,快按追蹤)

NIWA 5日在推特上公開這段影片,希望能藉此找到隨身碟的主人。畫面中,可以看到掌鏡者划著藍色小舟,一旁還有海獅游水嬉戲。消息一po上網,隨即引起關注,有網友則開玩笑說,「這隨身碟的牌子要大紅了!」

NIWA is searching for the owner of a USB stick found in the poo of a leopard seal…

Recognise this video? Scientists analysing the scat of leopard seals have come across an unexpected discovery – a USB stick full of photos & still in working order! https://t.co/2SZVkm5az4 pic.twitter.com/JLEC8vuHH0