海豹便便藏「隨身碟」打開有海獅照！　NIWA公布影片找失主

▲隨身碟裡有多張海獅照。（圖／翻攝自紐西蘭國家水源與大氣研究所(NIWA)）

寵物小組／綜合報導

紐西蘭國家水源與大氣研究所(NIWA)在檢驗豹型海豹的糞便時，發現一支USB隨身碟；令人意外的是，隨身碟裡頭的檔案甚至都還能打開觀看。NIWA日前公布隨身碟裡的一段影片，希望能藉此找到失主。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

NIWA指出，這個海豹糞便檢體冰在實驗室的冷凍庫裡已經超過1年了，直到3周前才被取出退冰檢驗，當時工作人員摸到奇怪的硬物，一挖開就得到此驚人發現。研究人員對此發現感到心痛，「南極動物身體裡含有這樣的塑膠製品是非常令人憂心的。」

不過，若能從隨身碟裡看出一些資訊也並非壞事，於是所方將它靜置幾個禮拜直到徹底風乾，才嘗試打開看看裡頭有什麼線索。他們發現，裡面有許多海獅的照片，還有一段拍攝者坐在藍色滑艇上的影片。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

NIWA 5日在推特上公開這段影片，希望能藉此找到隨身碟的主人。畫面中，可以看到掌鏡者划著藍色小舟，一旁還有海獅游水嬉戲。消息一po上網，隨即引起關注，有網友則開玩笑說，「這隨身碟的牌子要大紅了！」