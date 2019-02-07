陸三江源國家公園旗艦物種　雪豹種群數量逾600隻

▲三江源區捕捉到的雪豹身影。（圖／翻攝自新華網，下同。）

大陸中心／綜合報導

即將在2020年正式設立的三江源國家公園，近日宣布成為中國乃至世界範圍內少有的大型珍稀物種主要集中分布區之一。據青海省政府發布的2018年公報顯示，當地目前共監測到獸類62種、鳥類196種，其中國家一級重點保護動物雪豹種群數量達到392隻至659隻。

《新華網》報導，位於青海省南部的三江源國家公園生物多樣性豐富，2016年啟動野生動物本底調查工作，通過樣線調查、直接計數、生態管護員同步調查等方法，初步得出當地主要物種數量及分布情況。

從《三江源國家公園公報（2018）》顯示，三江源國家公園目前共分布野生陸生脊椎動物270種，其中獸類62種、鳥類196種、兩棲類7種、爬行類5種；共有國家重點保護動物69種，其中國家一級重點保護動物有野牦牛（野氂牛）、雪豹等16種，國家二級重點保護動物有岩羊、藏原羚等35種。

▼三江源國家公園。

科研人員通過實地調查結合人工估算得出的數據顯示，三江源國家公園境內共有藏原羚6萬頭左右，西藏野驢約3.6萬頭，白唇鹿及野牦牛野氂牛數量均在1萬頭左右，雪豹種群數量為392隻至659隻。

報導強調，作為三江源國家公園的旗艦物種，雪豹主要活動於海拔3500米以上的高山裸岩地帶及雪線附近，近年來出沒範圍及頻率大幅增加。而藏羚羊主要分布在長江源區及可可西里地區；西藏野驢和藏原羚為園區廣布種，冬日常集群活動。

▲三江源地區拍攝到的白唇鹿。

資料顯示，三江源地處青藏高原腹地，為長江、黃河、瀾滄江的發源地，同時也是中國重要生態安全屏障。三江源國家公園於2016年成為大陸首個國家公園體制試點區域，總面積12.31萬平方公里，涉及治多、曲麻萊、瑪多、雜多四縣和可可西里自然保護區管轄區域，共12個鄉鎮、53個行政村。

為建成青藏高原生態保護修復示範區，中國政府便在2018年1月17日宣布將在2020年正式設立三江源國家公園。陸媒指出，與世界眾多國家公園相比較，該國家公園功能更多樣、類型更齊全、結構更複雜、景觀更豐富，更具自然生態的代表性、典型性、系統性和全域性。

▼三江源地區拍攝到的金錢豹。