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英國黑猩猩搬到德國遭霸凌　被扯手、圍毆…耳朵破一角

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▲▼英國黑猩猩搬到德國被霸凌　被扯手、圍毆…耳朵破一角（圖／翻攝自André P. YouTube頻道） 

▲黑猩猩們圍毆比利。（圖／翻攝自André P.  YouTube頻道

寵物小組／綜合報導

來自英國的倭黑猩猩（bonobo）「比利（Bili）」去年11月輾轉移居到德國烏帕塔動物園（Wuppertal Zoo），卻時常被圍攻、欺負，前陣子遭咬破的耳朵傷口還沒好，又被圍毆。畫面流出後，許多網友發起「Save Bonobo Bili from Wuppertal Zoo」連署請願活動，園方則澄清，這是靈長類「磨和」的正常現象，目前已將受傷的黑猩猩隔離。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

根據Metro報導，網友André P.捕捉到「霸凌」畫面，比利原本好端端坐在高台上，卻突然被包圍，手臂、毛髮被強硬拉扯，最後不堪攻擊、摔落地面。但是，眾猩猩們還不想罷手，儘管對方已經用手抱住頭、瑟縮在角落示弱，仍然不斷拳打腳踢。拍攝者表示，「這次打鬥毫無徵兆、無故展開，而且幾乎整個『猩猩軍團』都加入了。」

Aktuelle Information zur Eingewöhnung des Bonobos Bili Der Grüne Zoo Wuppertal ist weiterhin bemüht, den Bonobo-Mann...

Zoo Wuppertal 發佈於 2019年1月29日 星期二

▲比利現在已經被隔離照顧。

畫面曝光後，許多喜愛動物的人士都感到非常不捨，試圖透過請願，將比利送到英國巴溫頓（Bovington）的救援組織「Monkey World Ape Rescue Centre」，也引起「珍古德研究所（Jane Goodall Institute）」關注。動物園發言人Andreas Haser-Kalthoff 回應，「我們也不樂見動物受傷，但這是靈長類社會接納新成員、相互融和的必經過程。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB


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關鍵字： 倭黑猩猩動物園英國德國霸凌

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