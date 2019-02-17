情人節94要送花！　萌阿金暖心告白卻被「板臉無視」

▲阿金：我喜歡你很久了。（圖／翻攝自抖音「118594968」，下同）

寵物小組／綜合報導

原來這年頭汪星人也流行過情人節啊！抖音APP用戶「118594968」日前分享一則影片，這隻暖心阿金為了應景情人節，準備了一朵鮮花要送給牠心儀已久的對象，正當牠貼心送上浪漫小禮物時，沒想到卻被對方板著一張臉無視，牠無奈地接受告白抱抱，卻沒做出任何回應。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

臉書公開社團「爆笑公社」有網友轉發了這則影片，畫面中可以看到，準備告白的阿金叼著紫色小花，帶著緊張又興奮的心情踏踏來到愛人面前，送上鮮花的同時還給了個溫暖的大抱抱，原本看似成功的告白卻好像哪裡怪怪的，仔細一看才發現對方似乎不是很開心，皺著眉頭低頭沉思，像是在思考什麼事情一樣，讓網友紛紛替牠們感到惋惜。

影片上傳至臉書後，網友看了紛紛回應表示，「所以別再說人單身狗了，連狗都有伴」、「唉～連狗都知道要送花」、「我連狗都不如」、「連狗都不再是單身」、「狗都懂浪漫。」、「這得教多久～～～」、「不愛就是不愛，送花也是沒用，你死心吧！」、「超級可愛的」、「別人家的狗都特別浪漫懂事」、「連阿金都這麼閃了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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