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Google搜尋「不想回家」　清一色全都是「牠」這個模樣

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▲Google搜尋「不想回家」全都是賴皮柴犬。（圖／翻攝自推特@87shiba87）

▲Google搜尋「不想回家」全都是賴皮柴犬。（左圖／Google；右圖／翻攝自推特@87shiba87）

寵物小組／綜合報導

「牠」耍賴的程度連Google大神都認可！一名網友在臉書社團「柴犬司令部」貼出一張照片表示，在Google搜尋「不想回家」4個與寵物毫無相關的關鍵字，竟然會出現一系列的阿柴賴皮照，每張照片都是主人牽著繫繩，而柴柴堅持待在半路不肯跟著回家的畫面，臉被擠成麻糬的萌樣，讓網友紛紛拿起手機親自認證。

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▲Google搜尋「不想回家」全都是賴皮柴犬。（圖／翻攝自推特@87shiba87）

▲柴：人家不想現在回家！（圖／翻攝自推特@87shiba87）

郭姓網友表示，先前曾在網路上看過相關傳言，於是決定打開手機試試看，沒想到一查竟然是真的，清一色的柴犬「不想回家」照讓人按完搜尋後瞬間笑噴，各式各樣的崩壞照應有盡有，甚至還有業者將這經典畫面做成公仔，愛玩的阿柴們有多不愛回家，應該只有各位柴爸媽心裡明白吧！

▲Google搜尋「不想回家」全都是賴皮柴犬。（圖／翻攝自推特@87shiba87）

▲Google清一色全都是耍賴的阿柴們。（圖／Google）

▲Google搜尋「不想回家」全都是賴皮柴犬。（圖／翻攝自推特@87shiba87）

▲「再玩一下下好嗎？」（圖／翻攝自推特@87shiba87）

照片一上傳至臉書柴友社團後，引起了眾多柴家長暴動，也心有戚戚焉地表示，「我家的也是...叛逆柴」、「每次外出，說關鍵字“回家”就攤在地板」、「慣犯了」、「柴柴不想回家冠軍XD」、「前科累累啊」、「是『柴』的專利！」、「每張都是表情包」、「真的耶，試了，哈哈！」這也讓網友無奈笑說，「柴犬到底是有多不愛回家？？？」

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▲Google搜尋「不想回家」全都是賴皮柴犬。（圖／翻攝自推特@87shiba87）

▲不想回家但形象還是要顧啦！（圖／翻攝自推特@87shiba87）

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關鍵字： 柴犬Google搜尋不想回家

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