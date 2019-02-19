不再龜縮！遭踹護國神犬今回崗位守疫情　下月「支援→正職」

▲檢疫犬Jenna休息過後，回到崗位替疫情把關。（圖／防檢局提供）

寵物小組／採訪報導

這個月初高雄國際機場傳出陳姓移民官因小時候陰影，「出腳」踹開檢疫犬Jenna，造成狗狗變得神經質，對人類肢體動作敏感，被判定需要暫停前線工作。所幸，Jenna休息過後狀況良好，19日已經可以開工，繼續為國人堅守疫情第一道防線，而且預計下月開始從支援變成「正職」，繼續保家衛國！

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▲檢疫犬準備去休息時，遭移民署人員踹了一腳。

Jenna日前在小港機場值勤完準備下班時，突遭陳姓移民官出腳動粗，嚇得牠「該」了一聲，雖然沒有外傷，狗狗卻開始有點神經質、害怕且敏感，因此暫停值勤工作。《ETtoday寵物雲》記者今日致電防檢局，植物檢疫組植物檢疫行政科課長陳晟鐘表示，Jenna前2天已到機場重新熟悉環境，沒有害怕、敏感的狀況發生，因此經過具備獸醫背景同仁評估後，Jenna今天開始回到工作崗位，用靈敏的鼻子保家衛國。

▲陳姓移民官道歉（圖／本報資料照）

踹狗事件一出，立刻引起大批網友撻伐，陳姓移民官於13日現身鞠躬道歉，因自身有陰影所以會害怕犬隻，之前會特意疏遠，當時則是剛好經過狹小的公務門，才會用腳將狗撥開，對此錯誤行為感到很抱歉，並且再次鞠躬表達懺悔。該移民官目前已調離移民署高雄機場國境事務隊，同時也因明顯傷害動物行為，被高雄市動保處約談。

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據了解，Jenna目前2歲，前陣子受訓完成後先至新竹分局實習，今年1月底調至高雄分局進行支援，也因此工作量不會太多。陳晟鐘提到，下個月預計會新進領犬員，屆時Jenna會再度回到訓練中心，配合新任領犬員進行特訓，日後將會被分派「正職」工作，在前線擔任勇敢的護國神犬。

▲檢疫犬Jenna在前線保衛家園。（圖／防檢局提供）

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