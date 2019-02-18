烤肉好香！白血貓塞奶「想蹭一口」　吃飽縮廢墟角落目送

實習記者吳美依／採訪報導

台中有隻橘色小虎斑「烤肉串」，獨自生活在廢墟裡面，這天牠肚子餓得咕嚕咕嚕叫，突然聞到一股香噴噴的肉味，便跑到人類腿邊發出嗲聲、磨蹭撒嬌，想要蹭一口飯吃。愛心人士「艾莉」看了不捨，想要幫貓貓找家，沒想到毛孩被驗出罹患「白血病」，讓送養之路更加艱難。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲烤肉串自己住在廢墟裡。

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▲烤肉串撒嬌中～

艾莉接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，她在買完烤肉串、步行回家的路上遇見貓貓，「牠原本躲在車底，看我蹲下，就跑出來一直撒嬌。」她洗去食物上的佐料、醬汁後，與浪浪共享了一餐，「之後我再來餵食，要離開前看到牠縮在角落，用水汪汪的眼神目送，真的覺得很捨不得。」

▲烤肉串抽血、打針都很乖巧，連醫生都稱讚。

▲烤肉串被檢驗出白血病。

原本有位愛心人士想要把「烤肉串」帶回家，沒想到這孩子罹患「白血病」，他考慮了家中主子們的健康狀況後，無奈放棄收編。艾莉轉述中途愛媽的觀察，「貓貓非常乖巧，打針、抽血的時候雖然很害怕，但都不會兇，就連醫生也稱讚不已。而且牠非常喜歡人類陪伴，覺得孤單的時候就會喵喵叫地撒嬌。」

▲中途愛媽說，烤肉串很撒嬌，令人心疼。

▲希望有人能給烤肉串一個家！

艾莉也轉述醫生診斷，「烤肉串才4個月大，也許打完預防針後，能夠自體產生抗體，翻轉檢驗結果，還是存在一定的恢復機率。」她也提到，此病症不會傳染給人類，若是妥善照顧，白血貓也能夠和同伴們一起生活，安穩度過一輩子，「免疫力較低的毛孩，在外生活就得冒著更大的風險，真不希望牠再次回到街頭。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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