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忠心老阿金溜出家門！　「落寞身影」趴路口待飼主回娘家

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▲老阿金路口等主人回娘家。（圖／愛心人士授權提供）

▲老阿金在路口趴著，等待主人回娘家。（圖／愛心人士授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

狗狗認定主人後，一輩子都會忠心地跟著、等著你。台中一位愛心人士日前分享一則故事，住家附近有隻老黃金獵犬，該主人因擔心狗狗公寓爬樓梯負擔重，而請鄉下老家幫忙照顧。不過汪卻常偷溜出家門，趴在路口等待飼主回娘家，忠心舉動令人十分感動又心疼。

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▲老阿金路口等主人回娘家。（圖／愛心人士授權提供）

▲阿金年齡高，身形比較消瘦。

愛心人士指出，2年前在路口遇見這隻老阿金落寞地趴著，詢問朋友後得知，原主人前幾年出嫁，起初有帶著阿金到新家公寓一起生活，但是飼主擔心汪已年邁，時常爬樓梯會造成腳的負擔更重，因此將阿金送回鄉下老家養老，讓牠有更大的空間活動不被限制。據了解，原主人回娘家時，都會親自幫狗狗剃毛、洗澡，其他家人也非常照顧狗狗

▲老阿金路口等主人回娘家。（圖／愛心人士授權提供）

▲老阿金遇到人摸牠時，露出溫暖微笑。

忠心的阿金依然十分想念主人，因此時常跑到路口趴著，被家人們帶回家後，總是有辦法再溜出門，落寞的眼神中透露出滿滿的思念。每當愛心人士遇到牠時，總會停下車摸摸牠的頭，狗狗也總是回以溫暖微笑，但是如今再經過同個路口，已沒有那深情等待的身影。

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大約1年前阿金因年老的關係，已到彩虹橋當小天使，讓原主人以及家人都十分傷心。愛心人士表示，「可能飼主心中有許多的無奈吧！但是狗真的很忠心，牠們要的應該是能夠陪在主人身邊，而且狗狗不管發生甚麼事，都會乖巧地等著你。」人一生當中會面臨許多不得以的抉擇，但是毛孩們的選擇永遠只有一個。

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關鍵字： 黃金獵犬路口忠心等待陪伴年老

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