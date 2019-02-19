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嬤側躺甜摟汪入睡　祖孫姿勢「神同步」！網笑：隔代遺傳

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▲米克斯汪跟阿嬤睡覺神同步。（圖／網友楊小姐授權提供）

▲米克斯汪跟阿嬤睡覺姿勢神同步。（圖／網友楊小姐授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

米克斯「嘎瑪」每天都跟奶奶一起睡覺，除了培養出好感情以外，甚至連睡姿都能「同步」一模一樣，祖孫之情令人超級羨慕。媽咪楊小姐將溫馨的照片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」，立刻引來不少網友笑翻表示，「這是隔代遺傳！」。

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從照片中可以看到，阿嬤以側躺的方式在床上熟睡，伸出一隻手抱著心愛的金孫。一旁的汪汪睡姿竟跟奶奶「神同步」，一樣是側邊躺著，祖孫睡一起的模樣十分地溫馨。媽咪接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，嘎瑪早上時間都跟阿嬤睡在一起，很常會有一樣的姿勢出現，甚至連在沙發上打瞌睡都雷同，非常逗趣。

▲米克斯汪跟阿嬤睡覺神同步。（圖／網友楊小姐授權提供）

▲祖孫倆一起畫眉毛搞怪。

嘎瑪目前剛滿3歲，是個超級嬤寶，如果奶奶不在家的話，就會賭氣破壞家裡，用拆家的方式要阿嬤快點回來！其實家人們也都非常疼愛嘎嗎，因此汪可說是個幸福寶寶，不過牠的個性卻有點孤僻，只喜歡家人，不愛跟外面的狗狗、人類打交道。

▲米克斯汪跟阿嬤睡覺神同步。（圖／網友楊小姐授權提供）

▲嘎瑪剛領養的時候。

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照片一上傳後，立刻有不少網友被祖孫倆的睡姿笑翻，也有人逗趣留言，「汪是阿嬤的乖孫」、「是阿嬤一手帶大的啦」、「這是隔代遺傳」、「最喜歡的就是阿嬤！」、「嬤孫情不是你能想像的」、「聰明的毛孩，知道擒賊先擒王這道理，擄獲阿嬤的心比什麼都重要」、「毛孩最大的能力就是，無形中取代你的位置」、「他的身心都是阿嬤的了」。

▲米克斯汪跟阿嬤睡覺神同步。（圖／網友楊小姐授權提供）

▲嘎瑪跟小夥伴「豆豆」感情非常要好。

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關鍵字： 米克斯睡姿阿嬤睡相

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驚悚片？全身扭曲、頭轉半圈瞪　米克斯「大法師式」抓癢成液態汪

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