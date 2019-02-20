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老佛爺的「牠」身價1億　可能繼承遺產成世上最富有貓

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▲▼老佛爺的愛貓邱佩特（Choupette）。（圖／翻攝自IG／choupettesdiary）

▲老佛爺的愛貓邱佩特（Choupette）。（圖／翻攝自IG／choupettesdiary

寵物中心／綜合報導

時裝品牌香奈兒（CHANEL）藝術總監，具有「時尚老佛爺」稱號的卡爾•拉格斐（Karl Lagerfeld）19日於巴黎逝世，享壽85歲。他除了身為Chanel、Fendi、Karl Lagerfeld三大品牌創意總監外，也是個知名的「貓奴」，養有1隻白色的伯曼貓「邱佩特」（Choupette），並對牠疼愛有加，外界猜測老佛爺很有可能將部分遺產留給「牠」。

拉格斐的愛貓邱佩特（Choupette）原身價已有350萬美元（約台幣1億元），外界推測，現在很有可能繼承拉格斐的部分遺產，成為世界上最富有的貓。邱佩特原是拉格斐友人的貓咪，一次朋友轉託照料後，坦言對牠已產生情感，實在沒辦法歸還。

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▲▼邱佩特（Choupette）經常與主人老佛爺搭著私人飛機到處跑。（圖／攝自IG@choupettesdiary）

▲邱佩特（Choupette）經常與老佛爺搭著私人飛機到處跑。（圖／攝自IG@choupettesdiary）

▲▼老佛爺的愛貓邱佩特（Choupette）。（圖／翻攝自IG／choupettesdiary）

▲老佛爺逝世後，邱佩特將可能成為世上最富有的貓。（圖／翻攝自IG／choupettesdiary）

邱佩特因此成為世界上最享受的貓，不僅擁有專屬IG，還有2名貼生女僕24小時伺候，經常與主人搭著私人飛機到處跑，還有專屬的旅行袋及餐具，甚至與拉格斐一同用餐，包括魚子醬及帝王蟹等高級食材。拉格斐先前接受訪問表示，「邱佩特是個富有的女孩」，似乎是暗示已將牠寫入遺囑。

邱佩特除了享有奢華的貓生外，還被設計在老佛爺同名品牌Karl Lagerfeld的商品當中，同時也當起了模特兒，僅兩天的拍攝就賺進了300萬歐元（約台幣1億元），首本寫真書足足有128頁，並在英國以一本英鎊12.96元（約台幣666元）的價格販賣。

邱佩特的工作也受到老佛爺的嚴格監督。老佛爺表示，邱佩特太高雅了，不能隨便代演貓罐頭廣告，因為身分不適合，「牠是我的世界中心」，「牠的行為動作實在令人難忘，我的靈感多來自於牠的優雅」。

▼老佛爺認為邱佩特的優雅是他靈感的來源。（圖／翻攝自IG／choupettesdiary）

▲▼老佛爺的愛貓邱佩特（Choupette）。（圖／翻攝自IG／choupettesdiary）

關鍵字： 老佛爺Karl Lagerfeld卡爾拉格斐邱佩特Choupette

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