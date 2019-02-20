遇浪喵搶糧！歐告噴母愛「讓食幫洗澡」　舔到牠變龐克頭

▲歐告母愛噴發幫小野貓洗澡。（圖／網友曹惠婷授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

玩髒了我幫你洗澡！歐告Puffy這天超暖心，遇到浪喵來偷吃飼料不但沒生氣，甚至還母愛噴發幫忙洗澡，只見貓咪全身溼答答，瞬間有了「龐克頭」造型！媽咪曹慧婷將這段暖心影片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」，引來不少網友大讚，「狗狗真的很有愛！」

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▲Puffy等待小野貓吃飽。

馬麻接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，當天在車庫看見有隻小貓偷吃Puffy的食物，不過狗狗卻沒有吃醋生氣，反而讓喵吃飽離開碗後才開動，十分地貼心。一狗一喵很快地熱絡起來，這時歐告也遵循媽咪囑咐，放輕動作避免傷害小夥伴，接著汪還開始幫忙洗澡，只見小喵全身被舔到濕淋淋的，可見歐告清理地非常乾淨，飼主也提到，「Puffy天生愛乾淨才會幫忙洗澡吧！很欣慰女兒這麼溫暖有愛。」

▲歐告小時候非常會賣萌。

Puffy小時候流浪走到飼主家門口，身型快比鞋子還嬌小，家人們不忍心因此收編回家照顧。Puffy在充滿愛的環境下長大，因此也變得十分暖心、懂事，出門在外會看顧媽咪安全，就算玩得再瘋狂也會回頭看馬麻是否有危險；在內則會保衛家園，有陌生人進到屋內時會吠叫提醒，確認家人沒有安全疑慮後便會安靜，是隻非常聽話的歐告。

▲Puffy深受家人疼愛，有專屬高級小窩睡覺。

▲Puffy等吃零食時發射超萌光波。

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Puffy幫小貓洗澡影片上傳後，立刻引來千名網友按讚留言，「小貓真的被洗得很乾淨～」、「母愛噴發！」、「被洗到溼答答」、「黑到發亮耶！毛亮晶晶」、「小貓滿足地帶著龐克頭回家」、「越洗越濕呀」、「是真的在照顧小貓欸！太溫馨了」、「代表汪從小在很有愛的家庭長大」。

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