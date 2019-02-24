比特犬張大嘴「白眼翻肚」仰天睡死　媽嚇傻：演喪屍？

▲這白眼要翻到後面去啦！（影／網友謝岷州授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

睡到完全忘我的境界！比特犬「小不點」每次睡著模樣都超誇張，常睡到大翻白眼，宛如在演喪屍一樣，和平常酷酷的外表根本判若兩人，超崩壞的模樣讓馬麻傻眼地說，「叫我怎麼入睡。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲超崩壞的模樣。

影片中可以看到，小不點爽睡在爸拔懷裡，嘴巴開開，眼睛大翻白眼，還伴隨著鼾聲如雷的打呼，連馬麻近距離偷拍都不被吵醒，完全睡到「不省狗事」。好玩的是，馬麻看完小不點睡著的模樣後，嚇到不敢入睡，還笑說，「完全沒睡意了！」

▲睡得很爽，連舌頭都睡翻了！

小不點平常最喜歡跟馬麻爭寵，每天早上都一定要給爸拔一個熱情香吻，如果爸拔出門上班牠就一臉憂鬱地趴在門口，不管家人怎麼呼喊都不理，唯獨看到爸拔才恢復精神，開心地飛撲上去，時常在家曬恩愛的父女倆，讓被晾在一旁的正宮馬麻吃醋地說，「全世界最強的小三非你莫屬。」

▲小不點：爸爸親一個！

影片上傳到臉書社團「有點毛毛的」引來許多網友熱烈討論，「睏嘎安餒啦！」、「這孩紙怎麼了哈哈」、「也睡得太幸福」、「那個鼻孔好大哈哈」、「睡到翻白眼 這麼舒服啊」、「牙齒白，翻白眼，可愛極了」、「崩壞」、「睡好爽。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲有什麼樣的主人就有什麼樣的狗。

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