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主子尿尿超大泡　奴才一鏟...網友全「餓了」：是雞排嗎

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▲主子貓砂塊激似雞排。（圖／網友Ben Tsang授權提供）

▲老闆！一份雞排要切不要辣。（圖／網友Ben Tsang授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

半夜慎入！香港網友Ben Tsang這天PO出家中愛貓如廁後，奴才幫忙鏟貓砂的照片，原本只是想和網友分享主子的巨無霸貓砂塊，沒想到卻被喵友們紛紛歪樓笑說，根本就像是油炸前裹好粉的「雞排」，甚至還有網友幫忙後製上色，讓眾多鏟屎官們好氣又好笑，「從此對雞排有陰影。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

喵爸爸Ben Tsang表示，其實家中一共有9隻貓咪，而其中10歲的「粒豆」前陣子正好被驗出患有糖尿病，因為每天都喝很多水，才導致尿量變大，所以把拔一看就知道那是粒豆的尿，由於貓砂塊非常巨大，才將它拍下來與網友逗趣分享，沒想到喵友們創意無限，把貓尿聯想成雞排。

請繼續往下閱讀...

▲主子貓砂塊激似雞排。（圖／網友Ben Tsang授權提供）

▲網友幫忙後製上色，「雞排」看起來更逼真了。

▲主子貓砂塊激似雞排。（圖／網友Ben Tsang授權提供）

▲10歲的粒豆患有糖尿病，才會導致尿量變大。

▲主子貓砂塊激似雞排。（圖／網友Ben Tsang授權提供）

▲喵：把拔怎麼把我的尿拿給大家看...

照片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，喵友看了紛紛笑壞表示，「傳說中的比臉大貓排......洩物」、「老闆小辣要切」、「超像還沒炸的雞排」、「原本只有排骨酥和麻栳與麻糬，現在連雞排都不能吃了」、「原來是雞排～我以為是貓砂呢」、「有沒有考慮開間雞排店」、「看了會餓是正常的嗎...」、「自製雞排，回饋給奴才」。

粒豆還小的時候，獨自在街上流浪，這時正好被Ben Tsang遇見，「因為牠太可愛了，不忍心牠做浪浪，才決定收編，還記得捉回家時，牠個子好小就像粒豆，當時的牠非常怕人，我用了捕魚網才把牠抓回家。」防備心極重的粒豆完全不給碰，就連抓抓時主人也得用竹竿，遠遠地幫忙搔癢建立感情，在多年的相處下，牠們現在已經是彼此不可或缺的家人了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲主子貓砂塊激似雞排。（圖／網友Ben Tsang授權提供）

▲粒豆小時候的萌樣，讓飼主忍不住立馬收編。

▲主子貓砂塊激似雞排。（圖／網友Ben Tsang授權提供）

▲小時候的粒豆防備心很重，把拔連抓癢都要用竹竿才行。

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關鍵字： 喵喵尿雞排貓砂

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