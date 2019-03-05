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當保姆好累！媽起床見「殭屍手舉空中」笑噴：全家都醒唯獨牠

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▲▼當保姆好累！汪躺床秒癱「舉手石化」　媽笑：全家都醒唯獨牠。（圖／粉專米漿授權提供）

▲飼主起床驚見一雙「殭屍手」高舉空中。（圖／粉專米漿授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

有小孩之後才知道每天能多睡一分鐘都是種奢侈。新北市一隻米克斯「米漿」9個多月前迎接新成員，同時擔任起保姆一職，前幾天牠似乎是照顧小主人太累了，碰到床秒睡到「併軌」，手手高舉空中打直變成「殭屍狀態」，讓剛起床的媽媽看到瞬間笑噴，「大家都醒了...唯獨牠」。

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▲▼當保姆好累！汪躺床秒癱「舉手石化」　媽笑：全家都醒唯獨牠。（圖／粉專米漿授權提供）

▲保姆汪用睡姿表示心很累。

照片中，米漿躺在床腳像是在做什麼儀式似的，石化的手手高舉在空中，露出飽滿的肉球睡到忘卻狗生。飼主Nina Chen笑說，米漿是個稱職的姐姐，常任由孩子玩鬧，或許是體力被消耗殆盡，身體呈現怪異的姿勢照樣睡翻，讓她當場哭笑不得的說，「小姐有這麼累嗎？小孩明明是我在帶的，為什麼看起來最累的是你？」

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▲▼當保姆好累！汪躺床秒癱「舉手石化」　媽笑：全家都醒唯獨牠。（圖／粉專米漿授權提供）

▲▼米漿身兼保姆和姐姐的職責，常幫忙顧小孩，任由牠玩鬧。

▲▼當保姆好累！汪躺床秒癱「舉手石化」　媽笑：全家都醒唯獨牠。（圖／粉專米漿授權提供）

照片分享到「米克斯傳奇」之後，米漿逗趣的睡姿讓網友紛紛打趣，「孩子啊腿酸不酸？」、「帶小孩很累齁」、「好可愛的睡法」、「保姆壓力大」、「可以掛帽子了」、「這是扮演殭屍嗎？準備跳起床嗎」、「有點像被吊起來的烤鴨XD」、「 這是什麼儀式」、「太過分了！保姆累成這樣，快拿肉肉幫牠補充體力一下」。

▲▼當保姆好累！汪躺床秒癱「舉手石化」　媽笑：全家都醒唯獨牠。（圖／粉專米漿授權提供）

▲為何弟弟有米餅，我卻沒有？

▲▼當保姆好累！汪躺床秒癱「舉手石化」　媽笑：全家都醒唯獨牠。（圖／粉專米漿授權提供）

▲米漿出去玩放風笑得好開心。

關鍵字： 米克斯殭屍石化保姆米漿小主人

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