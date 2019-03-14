「我家貓狗不出門免打晶片？」　事情沒你想的那麼單純

文／PetTalk

雖然動物保護法第19條規定飼主一定要幫自己飼養的寵物植入晶片並做寵物登記，但依舊有不少毛爸媽認為晶片是「非必要」的。

「我不會弄丟狗狗，因為散步的時候我都會幫牠上牽繩。」

「我有幫狗狗戴名牌，上面有我的聯絡資訊可以馬上連繫我。」

「植晶片的針頭那麼粗，牠會怕、會痛怎麼辦？」

「晶片植入後會不會移位？會不會對牠的身體有害？」

以上是大部分毛爸媽拒絕幫毛孩打晶片的原因，然而最常見的原因就是「因為我家貓咪／狗狗不出門，所以不需要打晶片」，但真的是這樣嗎？

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●為毛孩植晶片的重要性，沒有你想的那麼單純

毛孩不像人，沒有身分證、無法驗指紋、也沒辦法用DNA來檢驗身分，唯一能辨別「這隻毛孩屬於誰」的方法就是依據 晶片及寵物登記證 。

我們也相信每位毛爸媽一定都視自家毛寶貝為掌上明珠，不過凡事不怕一萬、只怕萬一，假如哪天真的發生「不小心讓毛孩溜出家門」，或是「毛孩長得太可愛被有心人士偷抱走」的事件，如果毛孩沒打晶片，就無法證明毛孩是自己的。



走失的毛孩甚至有可能被抓進收容所，雖然在電影《十二夜》後通過「零撲殺法案」，但收容所裡擁擠的空間、惡劣的環境、打架互咬、傳染病等等，也等於是把牠們困在人間煉獄中。

與其挑戰毛孩出事的機率，不如防範未然、未雨綢繆；有了晶片，毛孩就多一絲回家的機會。

此外，為毛孩辦理完整的「戶口」不只需要植晶片，還要記得做「寵物登記證」：記錄飼主的身份資料、毛孩的晶片號碼及聯絡方式。

●寵物晶片會不會造成毛孩身體的損害？

寵物晶片是為無線射頻辨識（Radio Frequency Identification, RFID）系統，是一種 利用無線射頻電波自動辨識物品 的技術，我們常用的「悠遊卡」、「icash」就是運用相同原理。

所以我們可以在RFID中存入資訊，以電磁力供給能源，當使用掃描器掃描時，RFID就可以用無線電波將裡頭的資訊傳送出去。

因此寵物晶片只會保存身份資料， 並不含電池 ， 也沒有內部動力來源 ，只是單純供讀取使用，可以使用一輩子都不需更換。

晶片的大小 約與米粒相同（約0.8cm） ，外部使用的是 可與生物相容的玻璃材質 ，所以不會對毛孩造成過敏反應及其他任何傷害；植入方式也不需動刀，與打預防針一樣，只要將注射器紮進皮下「咻——」的輕輕一推就完成了，方便又快速。

若毛孩走失，只需要照X光就可以知道這隻毛孩身上是否有植晶片，接著再用掃描器一掃就可以馬上找到所歸屬的飼主。





（圖片來源：PetHealthCare）

●暖心再加碼！為毛孩投保寵物險更多一份體貼

雖說掃晶片就可以馬上得知毛孩的飼主是誰，但有時候可能會出現撿到的人不知道要帶去掃晶片，甚至是遇到有心人士故意「私藏」毛孩而不交還。



找尋毛孩的這期間毛爸媽們一定心急如焚，調閱監視畫面、在社群媒體上詢問廣大網友、印製一大疊失蹤啟事到處張貼等方式樣樣來。

那麼為什麼會提到寵物險呢？原來現今寵物險項目不只有醫療費用補償保障，還有侵權責任、協尋廣告費用及寄宿日額費用保險可選擇。

其中「寵物協尋廣告費用」指的是 在保險期間，若發生寵物失蹤的30天內，飼主為了尋找寵物而支出的媒體或印刷品等廣告費用，保險公司會給予保險金 ，每一事故最高賠償1,000元，保險期間內以2次事故為限。

身為一位負責任的毛爸媽，除了維持毛孩的健康及給予完善的照護外，也應該賦予牠一份合法的「身份證」唷！

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本篇知識文由 全國動物醫院｜林銘璋獸醫 審稿

★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供

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