中型犬1年開銷至少2.7萬　「養寵物，你準備好了嗎？」

文／PetTalk

一直以來，毛孩與人類的關係緊密不分，牠們可愛的外表、呆萌的舉動及無求回報的愛療癒了我們。

牠們可以為孤單的人帶來一絲溫暖，讓小孩從小學習負責任的重要性，並讓一個家庭更有向心力；同時也因為少子化、不婚主義的趨勢，飼養毛孩的人更是逐年增加。

●飼養毛孩，從不是件兒戲

但，毛孩並不是玩具，照顧起來更不是一件簡單的事，否則就不會有這麼棄養的案例了。有些人雖然沒有棄養，但因為沒有正確的照護觀念而疏於照料，同樣也是苦了毛孩。

舉例來說：狗狗一天至少需要出門散步兩次，每次至少10分鐘；貓雖然不需要出門，也需要陪牠們玩耍以消耗多餘的精力和壓力。每天持續如此十幾年，本來就不是一件輕鬆的事，更不用說其他如吃飯、洗澡、看病等。

●飼養毛孩，心態很重要

毛孩也不是美麗的裝飾品供你賞玩，牠們是一個生命，就像一個永遠不會長大的小孩，必須了解牠們除了會為你的生活帶來許多歡笑，同樣也會帶來許多麻煩：每天清理大小便、美容打理、可能會打破東西、咬壞你新買的鞋子、出遠門時該怎麼安置、不小心咬傷你或抓傷你、老了還可能癱瘓、得老年癡呆… 當上述情形發生的時候，問問自己是否能寬容體諒牠們的無心之過、不離不棄呢？

●飼養毛孩，毛孩照養常識很重要

你有沒有養毛孩的基本常識呢？

該給牠們吃什麼、需要補充什麼營養、每年該施打的疫苗，甚至連毛孩的情緒也需要了解，因為壓力也是造成疾病的成因之一。

因此，不論是上網查閱寵物相關知識，或是請教獸醫師和其他飼主，飼養前必須搜集並累積基本常識；飼養後也要不斷吸收新知並活用，確實把毛孩當成一個人類小孩照顧。

●飼養毛孩，經濟能力很重要

經濟能力是最現實也最直接的問題，了解飼養毛孩的基本開銷加上日後保健、醫療費後，再好好衡量自己的能力才下決定，而不是單純覺得「好可愛」或是所謂的「定情物」就隨意飼養，因為一時的衝動往往只有無辜的毛孩會受苦。

以下是以一隻10公斤的中型犬來計算一年的基本及其他花費總額：

基本開銷

• 晶片植入：300元

• 八合一疫苗（一次／年）：700~800元

• 十合一疫苗（一次／年）：1,000~1,200元

• 狂犬病疫苗（一次／年）：200元

• 基本健康檢查（一次／年）：800~1,500元（依每間動物醫院的檢查項目而有所不同）

• 心絲蟲預防（一次／月）：一盒犬新寶為6顆裝，一年需兩盒，共1,600元

• 寄生蟲預防（滴劑、口服、除蚤項圈）：3,000元

• 飼料花費：1,000元（7公斤飼料）×8（約一個半月吃完一包）=8,000元

其他開銷

• 零食、玩具：約3,000元

• 美容、寄宿：約5,000元

• 小疾病就醫看診（一年兩次計算）：1,000~3,000元

以上總額約27,000元，可能多、可能少，這還不包含食碗水碗、洗毛精（自己幫毛孩洗澡）、外出袋／籠、寵物推車、保健品、結紮、洗牙、看病、若感染寄生蟲還需做PCR核酸檢定或快篩，而貓飼主還需加上貓砂、貓草、化毛膏等小物；若是給毛孩吃更高級的飼料，甚至是濕食或專屬配方飼料，花費也就更高。

●飼養毛孩，必須面臨未來重大醫療花費

毛孩是每位毛爸媽的心頭肉，所以更不用說將來毛孩年紀大了，若不幸得到重大疾病時需要花費看診、吃藥、住院、手術等大筆醫療開銷，而且這部分是絕對無法節省的。為了體恤毛爸媽們的口袋，目前市面上也推出針對貓狗的「寵物保險」可進行投保。

有些人可能會覺得寵物也有保險嗎？寵物為什麼也需要保險？

畢竟寵物險在國內還是一項大家都很陌生的產品，但在國外卻早已是行之有年了。

在實際精算毛孩在生病上的支出費用後，一年2,000元左右的年保費，涵蓋了「寵物門診、手術、住院、侵權責任」等幾乎是全方位的醫療補償內容。

▲舉個理賠上的實際例子：飼主如果幫狗狗投保了 補償70%的寵物險方案 ，倘若狗狗 看病門診花了1000元 ，飼主 即可獲賠700元的醫療補助 ，這樣算下來，對毛爸媽來說是個非常大的幫助，畢竟毛孩不像人類一樣有健保，每次看病、手術就是一筆非常龐大的醫療支出，但又怎麼能不花這筆錢呢？

同時也要提醒毛爸媽，寵物險並不是「有保就有賠」，理賠的條件還是要詳細確認保單的內容規範，比如說「狗狗洗牙」就不在看病賠償的範疇裡，若不能理賠的跑去申請，可以理賠的反而不知道，就會產生一些理賠上的糾紛。

仔細評估你家寶貝一年在看醫生上的全部花費，用對方法買對保險，不但可以大幅節省開支，也可以提供毛孩們更全面的醫療保障。

●當毛孩將生命交到我們的手上時，我們就有義務及責任好好照顧牠直到終老！

因為動物的地位從來就不低於人類，牠們一樣有知覺、有喜惡、有情感、同樣享受被愛，唯有真心將毛孩視為與自己一樣平等的生命時，才會懂得尊重牠們，寵愛牠們就像寵愛自己一樣，且遇到困難不輕易退縮，而毛孩也會幫助你成為一位更好、更棒、更有愛的人！

※寵物險相關資料來源 https://goo.gl/g4WLtQ

本篇知識文由 PetTalk愛寵團隊 撰寫

★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供

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