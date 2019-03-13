正妹網紅祈錦鈅當護犬大使　帶5隻傷殘汪到西雅圖找家

▲5隻狗狗要到西雅圖找家。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）



寵物小組／綜合報導

台灣動物緊急救援小組5隻殘缺汪汪要飛往西雅圖尋找幸福，正妹網紅祈錦鈅擔任護犬大使，協助狗狗們跨海找家，她表示，「這是我非常想做的一件事，希望讓更多人知道，這麼簡單就能幫助這些毛孩子，讓牠們擁有自己的歸宿、找到愛牠們的家人！」

祈錦鈅先前便聽說有些狗狗會送出國找家，收到邀請時便一口答應，排除萬難擔任護犬大使。她擔心會耽誤5隻狗狗的行程，特別提早到機場，和志工們一起準備運輸籠、飲水器、牽繩等，聽到狗狗們的故事還當場感動落淚，「很高興可以做這件事情，這是我一直想要做的事。」

請繼續往下閱讀...

▲2隻狗狗因為車禍、捕獸夾受傷，造成跛腳傷殘。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

倪京台說，這次飛美的5隻狗狗背後都有段悲慘故事，其中2歲的Benson去年在台中大坑獲救，當時牠的左腳遭捕獸夾夾斷，手術後走路仍一跛一跛，另一隻1歲半Carmen在中部山區被車撞斷右前腳，也成了殘障狗。除此之外還有3隻小幼犬，牠們被人丟棄在高雄永安海邊差點失溫凍死，所幸搶救3個月後恢復健康。

祈錦鈅家中也養了一貓一狗，她觀察發現貓狗竟然會學習彼此動作，還跟狗狗吃起醋來，「博美叫做小球兒，是我爸的愛寵，在家裡地位比我高很多，爸爸很疼愛牠，每天散步3次，還親自料理牠的食物呢！」

祈錦鈅強調，擔任「護犬大使」是一件快樂又不麻煩的事，若是剛好要搭機前美國西雅圖、加拿大溫哥華的旅客，都歡迎加入，讓旅途更有意義。有意願可以倒網站了解詳情：https://goo.gl/qJie6a。３