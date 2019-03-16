籃球魂貴賓！　場邊看人打球毛手激動「揮舞」：傳給我..

▲汪：把球傳給我！（圖／翻攝自抖音用戶「47284605」）
寵物小組 ／綜合報導
狗界NBA選手！抖音用戶「47284605」近日有段影片在網上瘋傳，內容是有隻貴賓看到有人在打球後，就激動地在場邊揮手，似乎是想報隊PK，無奈在場邊拜託傳球老半天都沒拿到半顆球，激動的行為，不說還以為是教練，有趣的模樣笑歪不少網友留言說，「把球傳給牠。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
日前有網友轉載影片到臉書社團「爆笑公社」並註解，「這狗想打籃球已經很久了」只見貴賓瞥見有人在打球後，就激動地在場邊跳來跳去，還對著柱子摩拳擦掌，為上場做熱身準備，雙手不停在空中揮舞，就好像告訴隊友要把球傳過來一樣，看到選手要投籃時，還一起擺出射籃姿勢，完全激發出體內的籃球魂。
影片已累積2000多人按讚，上百則分享，大家紛紛在底下留言笑說，「上輩子，是NBA選手 」、「 狗：主人…我想打籃球」、「牠有籃球魂」、「激發狗狗的籃球魂！」、「我喬丹」、「我上輩是灌籃高手」、「 櫻木花狗、流川狗！」、「傳給我～把球傳給我。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
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