娃娃機台夾活體！巴西龜縮殼內...爪甩5秒「重摔洞口」

▲娃娃機內擺設的都是活體。（圖／翻攝自「M記家的小黑胖」微博，下同）

大陸中心／採訪報導

大陸網友「M記家的小黑胖」近日在微博分享一段影片，只見娃娃機內鋪滿了乾土砂，上面還有好幾隻大大小小的「活體巴西龜」。爪子一下，緊緊夾住一隻烏龜丟至洞口，這一瞬間的「超級中獎」就算沒有讓殼重摔全碎，想必烏龜也受到不小驚嚇，連網友看了都心痛直呼，「好殘忍！」

網友「M記家的小黑胖」提到，現在大陸巴西龜特別氾濫，很多商家也沒有動物福利，娃娃機夾龜、彩繪打印龜殼都是很沒道德的賺錢手段，但卻有很多人覺得好玩，缺乏對生命的同情與尊重。從影片中可以看見，娃娃機內全是活生生的巴西龜，而機內的玻璃上還貼滿寫著「龜」、「活體」、「新品上市」等字眼的標籤。

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▲巴西龜害怕地縮至殼內。

這段影片不只在微博流傳，更在Facebook、Line群組中都被瘋傳；網友們看見影片後紛紛留言，「愛龜的人看到真是心疼」、「這麼高摔下來都摔到殼裂了，無良奸商」、「人不應因貴賤劃分，生而平等，龜也如此」、「真沒道德」、「謀財害命」、「巴西龜也是倒楣」。

事實上，在台灣也有類似情形，有許多台主把龍蝦放進夾娃娃機吸引顧客，雖然並沒有違法，但卻會造成社會觀感不佳。臉書粉專「香港棄龜關注組」也針對此事呼籲，「本會認為這種做法是虐待動物及漠視生命，我們希望市民們不要去購買或玩夾活體的娃娃機，以免更多龜隻慘遭受害。」