衝擊！國王企鵝這個地方竟整塊掉下來　網驚呆：好像過年吃的那個…

▲衝擊的畫面！這塊橘色的部位竟然會整塊掉下來。（圖／翻攝自推特／@asahiyamazoo1，下同）

寵物小組／綜合報導

現代知識取得方便，也越來越容易知道一些以前非常難以想像的專業知識，比如那些關於動物的冷知識，就是小時候的生物課本上完全都沒寫的，最近日本北海道的旭山動物園PO出的一張照片，就讓網友全體驚呆。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

一般對於國王企鵝的印象，就是牠們呆萌呆萌的表情，還有全身黑白色之外，還點綴著橘色的下巴、胸口、和兩個腮幫子，但旭山動物園最近公布的這個衝擊事實，告訴網友，「國王企鵝嘴喙的橘色部分，一年會掉下來一次！」

請繼續往下閱讀...

▲這塊橘色的部位，竟然會整塊掉下來。



動物園的企鵝飼育員不是說說而已，是真的還撿到了好幾片掉下來的橘色下嘴喙，他們還收集在盒子裡，擺在一起居然激似過年吃的烏魚子……讓網友都驚到也跟著下巴掉下來，「這到底是什麼超展開的配件！」「不是吧？這個地方掉下來要幹嘛？」

對於網友的疑惑，旭山動物園解釋，剛出生的小企鵝下嘴板是黑色的，出生之後大約過一年，就會變成耀眼的橘黃色，而每年繁殖期時期，這個下嘴板就會整塊掉下來，推測是要讓異性覺得自己是健康的、值得選擇的對象。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲小時候的國王企鵝，下嘴是黑色的。

▲飼育員還把掉下來的下嘴全部收集起來。