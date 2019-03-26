老媽抱毛孩無視親生兒　「牠的眼神」逗笑網：看下人無誤

▲原PO哀嘆，現在媽媽眼裡根本沒有親生兒子。（圖／網友林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

「毛孩的性命是框金又包銀，阮的性命不值錢～」改編的毛版《金包銀》是許多失寵的親生兒女悲歌，有網友分享自家的血淋淋案例，媽媽直接當他是空氣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

網友林先生在臉書「爆怨公社」分享心情，6年前朋友送了一隻狗，他告訴媽媽如果覺得可愛可以抱，但媽媽直接回「你們小時候我抱你，抱你姐，抱你弟，現在要抱狗，我才沒這麼命苦。」

請繼續往下閱讀...

非常討厭狗的媽媽6年後卻打臉自己，每次回家兒子熱情打招呼，「媽，回來啦，要吃個點心嗎？冰箱裡………」但媽媽只能看到家裡的狗狗Apple，還笑瞇瞇說「Apple～來抱抱」。林先生已經習慣被無視了，但狗狗在媽媽懷裡非常鄙夷的表情望著他，讓他子怒吼「那是在看低等人的眼神啊！」

▲拉近一看，狗狗表情很鄙夷。



這慘烈的失寵畫面，讓網友笑翻，「你是撿來的，牠才是親生的。」、「狗：怎麼？還不給我倒茶來？」、「當初我養的，最後搶走我老公……」、「那態度…那眼神…」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲林先生受訪表示，吉娃娃名叫Apple，6年前第一次帶Apple回家跟媽媽見面後，他就失寵。