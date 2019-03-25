出門2小時...房間冒烈火「9愛犬躺床嗆死」　媽心碎發文勸世

▲家裡發生起火，9隻愛犬來不及逃生身亡。（圖／臉書粉專十勇士的玩具煩狗城授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

請重視家中的電線安全！新北市汐止區一名飼主蘭蘭欣15日帶著愛犬要到獸醫院看診，才剛出門，家裡突然起火冒煙，火勢洶洶讓家人無法靠近，留在房間裡的9隻愛犬不幸嗆死，葬身火窟，讓回到家的她心痛崩潰。事隔10天她也發文勸世，希望以自身的經歷，警惕所有家庭，定期維修電線和電箱的重要。

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▲▼蘭蘭欣原本是個擁有11隻毛孩的大家庭 。

飼主蘭蘭欣是個擁有11隻毛孩的大家庭，她和先生並未生育小孩，但每隻狗狗就像他們的孩子，都給予滿滿的愛和照顧。蘭蘭欣在15日上午11點15分，和老公帶著其中一隻愛犬捲捲出門看心臟病，突然接到家人電話，說家裡樓上失火進不去，不到2小時的時間，便和9隻愛犬天人永隔。

回到家，原本的熱鬧房間變成焦黑一片，更心碎的是，留在與房間同一層樓的狗狗因為離起火點最近，來不及躲避逃生，大量的濃煙流竄房間，幾隻愛犬不幸嗆死，躺在最熟悉的床失去呼吸。

▲蘭蘭欣和老公並未生育小孩，但他們都把狗狗當成自己的孩子疼愛。

蘭蘭欣表示，起火原因就是電線走火，「鑑識課判斷起火點是我床旁邊，那邊只有一個插座上面是安全等級的4個分接插頭，一個一個都有開關，也有總開關，上面插了吹風機、美腿機、充電線3個，出門前都沒有使用，而且我電源是關著的！但鑑識課告訴我，美腿機的插頭、吹風機的插頭、牆上的插座都沒有異常，所以要回去研究。」

▲由於起火點位於平時生活的房間，留在裡面的狗狗們來不及逃生，不幸過世。



另外，電箱也可能是其中一個起火的主因，「我們搬來這個家7年，當初是賣方整理好的房子入住，我們沒常識，家人貪便宜找了不對的人整理電箱，他整理的電箱也有可能是這次的原因之一 因為超載了，不會跳，等到跳了，已經失火了。」

▲蘭蘭欣一次痛失9隻愛犬。

「消防局跟信賴的水電師傅告訴我的，電線10年要換一次，換電線不用移動家具非常簡單，不管是多安全的插座都要拔掉，不能只關插座的電源，拔掉才是斷絕所有意外的發生，還有一定要找你熟悉的水電師傅，不可以貪便宜。」



▲房間被大火吞噬過的痕跡。

事隔10天蘭蘭欣仍處於悲痛，但她受到許多網友、家人、朋友的鼓勵，正在努力調適心情，同時也將自己的經歷分享到各大社團，希望能避免同樣的悲劇發生，「我們目前這輩子賺得錢心血全部都沒了，這都沒關係，身外之物我們還可以努力，但9個孩子的離去才是最無法接受，真的很痛心被撕碎、掏空，希望我們是最後一個傷心的家庭。」

