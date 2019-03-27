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毛爸毛媽相見歡～好朋友野餐日，免費寵物健檢等你來！

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▲寵物野餐日,好朋友野餐日,狗,寵物免費健診 。（圖／記者林韋辰攝）

▲快帶毛小孩來「好朋友野餐日」曬太陽玩耍 。（圖／記者林韋辰攝）

App小組／綜合報導

《ETtoday好朋友野餐日》每年皆吸引上萬人到場同歡，今年更擴大舉辦萌寵市集，為寵物量身打造的多項活動，不僅有吃有玩有逛，讓你闖關獎品拿滿滿，還要讓寶貝毛孩也盡情同樂！

>>>快按參加，獲得野餐日第一手資訊

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由《ETtoday新聞雲》舉辦的「ETtoday好朋友野餐日」，將在3月30日於大直美堤河濱公園盛大登場，當天可以帶毛小孩來現場同樂，毛爸毛媽相見歡，交流分享寶貝們的趣事，欣賞狗狗美容秀，還可以幫牠們做免費「寵物健檢」

▲毛小孩。（圖／東森寵物雲頭份店提供）

▲毛小孩（圖／東森寵物雲頭份店提供）

《好朋友野餐日》邀請「ETtoday東森寵物雲商店」資深美容師劉淑蕙到場，為農場狗狗進行美容表演，打扮完成後還有萌寵走秀表演，現場還可以與狗狗互動拍照，一起賣萌！此外，還有「萌寵修修臉」的活動，3位美容師將在現場為寶貝毛孩做簡易修剪，參與的民眾還有機會拿到ETtoday寵物雲好康會員優惠券限時放送！

►►►萌寵修修臉活動於現場攤位排隊報名

欣賞完美容秀，別忘了逛逛萌寵市集，為你的寶貝添購好吃好玩的寵物商品，寵樂町攤位寵物手作鮮食試吃、螢火蟲原創攤位前十名全品項買一送一，各攤位還有打卡折價活動，好康優惠大放送，等你來參加！

▲柴柴：快幫我檢查身體～快來ET好朋友野餐日幫「寵物健檢」。（圖／嬌寵醫生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柴柴：快幫我檢查身體～快來ET好朋友野餐日幫「寵物健檢」。（圖／嬌寵醫生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嬌寵醫生義診。（圖／東森寵物雲新莊店提供）

▲嬌寵醫生義診。（圖／東森寵物雲新莊店提供）

由「ProudPet嬌寵醫生」醫療團隊「陳正倫」醫師帶領，項目共分為「健康檢查」、「醫療諮詢」、「清潔教學」三大類。現場也提供居家衛教、寵物行為學、基礎營養學等知識，除了從外觀檢查讓毛爸毛媽們了解毛小孩的基礎健康狀態，健檢後依照各別健康狀況將有專業的獸醫師助理一對一指導大家耳道、口腔、肛門腺等部位的護理方式，讓毛爸毛媽透過簡單的日常照護，更了解毛小孩的需求，也讓寶貝毛孩越來越健康。

＊聲林之王見面會、百攤嚴選市集，詳細資訊都在「野餐日官方網站」

2019年「ETtoday好朋友野餐日」將在3月30日於大直美堤河濱公園盛大登場！現場還有聲林之王台北首場見面會、網美網帥專屬的拍照打卡區、文青質感滿分的手作療癒市集，以及實用可愛的萌寵市集，3月30日好朋友野餐日，2019最狂白日夢派對，我們不見不散！

【萌寵修修臉】
活動時間：3/30 (六)
11:00-12:00
12:30-15:00
15:30-19:00
活動地點：萌寵市集東森寵物雲攤位

【寵物美容秀】
表演時間：3/30 (六)
12:00-12:30
15:00-15:30
活動地點：萌寵市集廣場

關鍵字： 2019好朋友野餐日2019ETtoday好朋友野餐日寵物健檢大直美堤河濱公園

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