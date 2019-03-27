長耳毛雪地松鼠賣到爆　新疆夫婦霸氣購入20畝果園

▲雪地松鼠生性好動、喜歡獨居，是現今許多人養寵物的選擇之一。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

新疆伊犁哈撒克自治州的一個村莊裡，有一對年輕的夫婦創辦了「松鼠之家」養殖場，專門養殖雪地松鼠並批發銷往內地。雪地松鼠的特徵為一年四季都有的長耳毛，個體偏大，夏季毛為橘紅色，冬季為灰白色。因為性格溫和，外表亮麗，加上數量相比其它松鼠的數量要少，所以價格最貴。

據《新疆晨報》報導，梁海峰和妻子馬圓圓於2005年在新疆伊寧市經營了一家寵物店，因為薄利多銷加上夫妻兩人本身也很喜愛小動物，生意一直不錯。馬圓圓表示2014年後，有許多客戶都來詢問寵物松鼠的消息，還聊到中國內地流行養松鼠，這讓夫妻兩人嗅到了商機。經過查詢發現，飼養松鼠並不困難，經濟效益和發展前景都不錯，加上市面上的松鼠供應稀少，他們決定飼養看看。

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經過幾天的培訓，夫婦兩人引進了一批雪地松鼠，並成功辦理了國家非重點保護野生動物馴養繁殖許可證。由於還缺乏飼養經驗，兩人損失了過半的松鼠。經過大半年的訓練後，他們孰悉了松鼠的習性，梁海峰表示雪地松鼠喜核桃、松子等堅果，再搭配蘋果、梨子等鮮果維持營養均衡。雪地松鼠適合生活在-10℃到20℃左右，加上活潑好動、喜歡各自活動，於是籠子裡要做好防寒禦暑的工作和隔出單獨的臥室。

第一年所養殖的40餘隻雪地松鼠很快就販售一空，所以夫妻倆關了寵物店，專心經營松鼠養殖場。馬圓圓表示，目前松鼠的繁殖率和成活率都在9成左右，而主要批發至上海、北京、四川等地。如今養殖場裡已有400多隻，每一隻售價1000元人民幣（約新台幣4600元），年純收入約50餘萬元（約新台幣200多萬元）。

2017年，夫妻兩人更是擠進了創業大賽的108強。現在兩人的「松鼠之家」頗有名氣，當地已有三家決定加入飼養行列。梁海峰表示現今越來越多人把松鼠當成寵物在養，擴大養殖以供應內地顧客的需求。夫妻兩人決定承包20畝的果園，不但利於松鼠的養殖，同時還可以經營觀光產業，更能增加當地的就業率。