全國首聘搜救犬「專責物理治療師」　台南搜救犬健康有保障

▲台南市消防局聘請犬科復健治療師林彧丞物理治療師，定期為台南市搜救犬進行檢查及治療，維護健康以提升搜救犬之搜救效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

搜救犬於訓練及執勤過程中，遭遇環境多為坑洞、瓦礫、上下坡等不穩定且脆弱地形，搜救犬進行人命搜索時，常發生跌倒、滑倒受傷等，為妥善照護搜救犬與擴大民間人士參與搜救犬馴養工作，台南市消防局聘請犬科復健治療師林彧丞物理治療師，定期為搜救犬進行檢查及治療，維護健康以提升搜救犬之搜救效能。

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隨著近年動物保護意識提升，國外亦有多項犬隻競賽活動，因此國內外對於犬隻的訓練、預防以及受傷後的復健越來越重視，部分飼主亦會聘請專業之物理治療師為其犬隻進行健康維護。

犬科物理治療除了可以針對受傷狀況進行治療，亦可以增加肌肉的力量和關節活動度，幫助搜救犬進一步的提升能力和降低受傷的機率。林彧丞物理治療師對於犬科物理治療相當有研究，更於美國考取了犬科復健治療師的認證（CCRT），並成為台灣第一位擁有執照的犬科物理治療師。

台南市消防局目前馴養共3隻搜救犬，為使搜救犬接受定期檢查治療，以保障其健康，將聘請林物理治療師每月1次，針對搜救犬全面物理檢查及治療，並長期追蹤紀錄搜救犬之健康情況。林物理治療師有感消防工作辛勞，救災救護之重要，更將費用主動降至市價一半以下，以回饋社會。

消防局局長李明峯表示，專責搜救犬物理治療師是全國首創的機制，主要是確實地幫助狗狗維持健康，使搜救效能更進一步提升，也感謝林物理治療師大力熱心協助，也希望未來各界對於搜救犬馴養工作給予最大的支持與鼓勵。