動物園喜獲新成員！　歐亞水獺「金莎」舔拭小寶寶依偎入睡

▲歐亞水獺金莎順利誕下小寶寶。（圖／台北市立動物園提供，下同）

寵物小組／綜合報導

台北市立動物園日前傳出喜訊，曾誕下龍鳳胎的歐亞水獺「金莎」再度平安誕下1隻小寶寶，生產完熟練的替孩子舔舐身體，依偎入睡。不同於上回生產前的緊張與不安，這回已經累積足夠育幼經驗和技巧的水獺媽媽，顯得十分淡定和從容，加上這次只有一隻新生寶寶，照顧起來得心應手。

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▲水獺媽媽幫孩子舔舐身體。

動物園參與林務局野生動物收容救傷計畫，收容照養於臺灣動物區的歐亞水獺金莎於3月9日（六）晚間約5點左右生下幼子。已經累積育兒經驗的牠，兩次生產和育幼行為的明顯差異。根據保育員觀察，金莎在第一次懷孕的後期，就會開始精挑細選適合的材料，每天很努力地銜回巢箱內做窩，然而這一胎銜回箱內的巢材數量比起上一次明顯較少，生產和育幼的行為卻相對穩定許多，推測應是與保育員平日裡很努力地進行減敏訓練，以及氣溫在逐漸回暖等因素有關，讓保育員開完笑的說，「第一胎是照書養，第二胎是照豬養呢。」

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▲金莎和寶寶依偎入睡。

另外，金莎上一胎懷孕時，每天都很努力的進食，活動量也未曾減少，但這一胎在懷孕期間卻一反常態的嗜睡，常常睡到早餐或午餐都懶得起來吃，只有在夜深人靜後，牠才會醒來開始活動和進食。由於保育員觀察金莎在夜間的精神和活力，都在正常安全的範圍內，因此白天裡就讓准媽媽盡情補眠，盡量不去干擾牠休息。

歐亞水獺的育幼方式和小爪水獺完全不同，公水獺（小金）並不會協助育幼，所以自上一胎開始，金莎在生產後都是獨自哺育幼仔的。幸好牠的母性很強，即使是第一次當媽媽就面臨「一打二」的艱鉅挑戰，她也戰戰兢兢地一邊摸索一邊學習，總算將龍鳳胎「浯優」和「浯綠」順利扶養長大。

▲▼歐亞水獺是天生的游泳健將，再過不久就能看到金莎帶著孩子出來覓食。

金莎這次只要專心照養一隻小寶寶就好，加上第二次當媽媽已具備足夠的經驗和技巧，這回在育幼時，就顯得駕輕就熟許多。不過由於育嬰房就在活動場旁，動物園還是特別提醒，若是有民眾路過歐亞水獺的戶外活動場，請務必降低音量，盡量減少干擾，讓金莎和小寶寶可以安心的休養。