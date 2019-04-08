跟鵝走回家剩牠落單　「短腿跑百米」拍翅狂追：兄弟等我啊！

▲鴨子擺動小短腿努力追上前面的鴨子軍團。（圖／翻攝自Twitter:striker_tahana）
寵物小組／綜合報導
人家走一步，牠要走三步！日本有網友分享一段逗趣影片，這天他在千葉市動物公園直擊到「最萌身高差」，一群天鵝正快步飛奔要回到柵欄裡面，身後卻出現一隻落單的鴨子，小短腿不屈不撓的跟在後頭，努力的背影讓許多人忍不住笑噴直呼，「超有戲！」
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影片中可以看到，4隻天鵝跟著其他動物，大步往柵欄的方向奔去，沿路「啊啊啊」高亢大叫，緊接著後來還有一隻全身雪白的鴨子，相較之下身高和腿長整整差了3倍，但牠快速的拍翅，用短腿跑百米速度跟上彷彿在說，「兄弟們，等等我啊～」克服現實的差距，邁步前進，畫面相當可愛。
▲▼天鵝快步奔回家，留下腿短的鴨子在後面追。
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許多網友看完都被最萌身高差給逗樂，留言稱讚，「落後的那隻好努力喔」、「看完會餓是正常的嗎？」、「結果我在看山羊XD」、「等等我鴨！！！」、「175跟157的差別」，也有人紛紛將鴨子疾走的立志模樣帶入日常的情境劇，「剛開完會的老闆vs在後面拼命講解行程的秘書」、「前面一直猛按喇叭，後面在走馬看花」、「這不是香吉士和他的優秀手足嗎？」。
爆速で帰宅するガチョウ組の後ろを必死でついていくアヒルが超可愛かった#千葉市動物公園#ガチョウ #アヒル pic.twitter.com/zPbDU6Ojhn— たはな (@striker_tahana) 2019年4月5日