跟鵝走回家剩牠落單　「短腿跑百米」拍翅狂追：兄弟等我啊！

▲鴨子擺動小短腿努力追上前面的鴨子軍團。（圖／翻攝自Twitter:striker_tahana）

寵物小組／綜合報導

人家走一步，牠要走三步！日本有網友分享一段逗趣影片，這天他在千葉市動物公園直擊到「最萌身高差」，一群天鵝正快步飛奔要回到柵欄裡面，身後卻出現一隻落單的鴨子，小短腿不屈不撓的跟在後頭，努力的背影讓許多人忍不住笑噴直呼，「超有戲！」

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影片中可以看到，4隻天鵝跟著其他動物，大步往柵欄的方向奔去，沿路「啊啊啊」高亢大叫，緊接著後來還有一隻全身雪白的鴨子，相較之下身高和腿長整整差了3倍，但牠快速的拍翅，用短腿跑百米速度跟上彷彿在說，「兄弟們，等等我啊～」克服現實的差距，邁步前進，畫面相當可愛。

▲▼天鵝快步奔回家，留下腿短的鴨子在後面追。



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許多網友看完都被最萌身高差給逗樂，留言稱讚，「落後的那隻好努力喔」、「看完會餓是正常的嗎？」、「結果我在看山羊XD」、「等等我鴨！！！」、「175跟157的差別」，也有人紛紛將鴨子疾走的立志模樣帶入日常的情境劇，「剛開完會的老闆vs在後面拼命講解行程的秘書」、「前面一直猛按喇叭，後面在走馬看花」、「這不是香吉士和他的優秀手足嗎？」。