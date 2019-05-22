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被棄養絕食3個月！胖橘心碎爆瘦臉頰凹　新媽淚：這在慢性自殺

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▲▼被棄養絕食3個月！胖橘心碎爆瘦成紙片　新媽淚：這在慢性自殺。（圖／翻攝自YouTube／Kritter Klub）

▲貓咪遭到棄養絕食瘦到臉頰凹陷。（圖／翻攝自YouTube／Kritter Klub，下同）

寵物小組／綜合報導

飼主就是寵物的全世界。南韓一隻橘貓「俊浩」遭到前任飼主棄養，雖然有愛媽暫時照顧，但牠卻從此關閉心房，不吃不喝整整3個月，只能靠灌食勉強維生，原本圓滾滾飽滿的身材也逐漸走樣，瘦到臉頰凹陷，就連醫生都說再這樣下去會性命不保，讓新飼主看了也心痛的落淚，「牠根本在慢性自殺。」

▲▼被棄養絕食3個月！胖橘心碎爆瘦成紙片　新媽淚：這在慢性自殺。（圖／翻攝自YouTube／Kritter Klub）

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▲俊浩3個月瘦了將近4公斤。

俊浩原本是一隻7公斤的福態橘貓，某天被飼主裝進運輸籠，丟棄在獸醫院門口，從此對人類失去信任，到了中途之家總是躲在角落，似乎覺得自己已經不再被愛了，心碎絕食。即使為牠灌食餵水，也會刻意吐出來，嚴重的厭食症讓牠很快體重就掉一半，而且還有貧血以及焦慮問題，狀況變得越來越棘手，就連醫生都說，從來沒有遇過厭食症這麼嚴重的貓咪。

▲▼被棄養絕食3個月！胖橘心碎爆瘦成紙片　新媽淚：這在慢性自殺。（圖／翻攝自YouTube／Kritter Klub）

▲▼俊浩在新媽的耐心互動下，一點一滴卸下心防。

▲▼被棄養絕食3個月！胖橘心碎爆瘦成紙片　新媽淚：這在慢性自殺。（圖／翻攝自YouTube／Kritter Klub）

獸醫表示，俊浩當初是被裝在運輸籠後遺棄的，所以只要待在籠子裡就有不好的回憶，造成恐慌而口吐白沫。一名音樂劇女演員裴大海看到這消息表示她要認養俊浩，於是每天到醫院陪貓說話，為牠梳毛並跟牠一起玩，每次她看到貓咪的狀況，都會忍不住掉下眼淚，不懂前飼主為何如此狠心讓俊浩受這種苦楚。

▲▼被棄養絕食3個月！胖橘心碎爆瘦成紙片　新媽淚：這在慢性自殺。（圖／翻攝自YouTube／Kritter Klub）

▲俊浩再度成為一隻幸福家貓。

新媽每天到醫院陪牠，一人一貓感情越來越深厚。雖然俊浩前往新家時仍因為對籠子的懼怕又口吐白沫，不安的牠一到新家就躲在抽屜櫃裡，但主人每天都會花時間摸摸牠與牠聊天，眼對眼做心靈交流，終於讓俊浩重拾對人類的信心，。彷彿是知道自己又有人疼愛，俊浩開始會享受新媽的摸摸並主動伸手搭在她的手上，主動走到懷裡討抱，而且也在一周後願意主動進食，大口大口的吃飯，現在已經回到圓滾滾的幸福小胖貓！

關鍵字： 棄養絕食紙片自殺

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