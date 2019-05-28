舔毛原因大解析！不捨媽像高速旋轉陀螺　牠：腦袋別想等等要幹嘛

▲雷電。（圖／Nalia娜莉雅流動世界提供，下同）

文／Nalia娜莉雅流動世界



雷電的媽媽因為喵喵已經舔毛好長一段時間來做溝通，一開始貓咪不太願意講什麼，主要是牠並不想要抱怨，感覺講這些事情好像牠在抱怨，但是慢慢地聊著聊著就說出來了。

一部分是因為家裡的另外一隻貓需要長期的餵藥，所以雷電也也想要被媽媽那麼關注。另外一個原因是，自從弟弟出生之後，牠覺得弟弟很煩，不太喜歡喵弟。

雷電：「你知道嗎？牠很小的時候就會來抓我耶！」



然後牠就給我看弟弟用爬的，且快速的往牠那邊移動。



雷電：「牠還會大哭、會尖叫！」



我本來想說小朋友不是都會這樣嗎？還有一個姐姐那也不是應該也有這個過程嗎？ 那為什麼弟弟就不行啊？然後我就向牠詢問以上的問題。

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雷電：「沒有喔！弟弟才比較有喔！」結果媽媽也說，姐姐真的並沒有像弟弟這樣子，弟弟的頻率是比較高的。

雷電：「而且弟弟就算被媽媽阻止，牠還是非常想要接近我！ 大人沒看到就會過來！」 媽媽說，弟弟是很喜歡接近牠，只是不知道對貓咪來說感覺像是被突襲！！

第三個原因是因為媽媽壓力太大了，因為牠說完了前面兩個原因之後，我還是感覺到有一種說不出來的什麼，於是我又再問雷電。

雷電：「我覺得有點焦慮有壓力的感覺，可是我不知道為什麼？」

問媽媽才知道是兩個孩子還小，另一隻貓又有慢性疾病要親自照顧，但沒有別人可以代替，孩子和貓咪都需要她。雷電開始舔毛的時期，公司的業績有往下掉，所以她是壓力很大。雖然媽媽說，自己已經調整成當作例行公事般每天處裡，但是雷電說……。

雷電說：「我本來以為弟弟出生後半年，媽媽應該在一切上軌道後比較正常……可是沒有耶！她就一直這樣到現在耶！」感覺雷電覺得媽媽像高速旋轉的陀螺那樣，「我覺得媽媽可以請爸爸多幫忙啊！」媽媽說有啊！



但是雷電就給我看爸爸就只是看一下小孩，好像也沒有再做什麼了，就是像媽媽要去煮飯，跟爸爸說小孩你顧一下的程度，雷電認為那樣是不夠的。

Nalia：「 那妳覺得嗎要怎樣才比較好？」

雷電：「媽媽應該要一個月讓自己放個半天一天的假，不要管這麼多事情，讓自己好好休息，然後多請爸爸幫忙顧小孩呀！還有我希望她過來摸我們的時後可以好好地摸，感受我們好可愛呀！可以讓媽媽暫時放鬆這樣啊！不要來摸我的時候，腦袋還在想她等一下要幹嘛！」

媽媽說：「額！真的耶！我因為很忙，看到牠很可愛過去摸一下，可是腦袋都在想接下來要做甚麼甚麼？」

期間也討論了穿防舔衣，還是帶圈圈的問題和其牠問題，如果動物夥伴跟心愛的爸爸媽媽有強烈的共振，那就可以能會發生像這樣的狀況。特別要提醒的是，一旦毛小孩的問題行為原因是跟家長有關，那就必須是家長也調整自己，毛孩兒才可能會一起改變喔！



雷電最後補充說：「要是媽媽願意把壓力心情對我說，讓自己釋放壓力，那我就會願意少舔毛一些喔！」很感動捏！

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