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不被舊貓接納只好住店裡　小黑意外成活招牌…餐廳全是牠裝飾品

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▲▼台灣東販《東京街角遇見貓：走訪喵味十足的19條散步路線╳25間特色店家》

作者：一志敦子
譯者：王麗雅
繪者：一志敦子
摘自：台灣東販《東京街角遇見貓：走訪喵味十足的19條散步路線╳25間特色店家》

●精選書摘

【KOIWA 小岩】披薩、義大利麵BOLOGNA

從JR總武線小岩站南口步行5分鐘，便可看到賣披薩、義大利麵的「BOLOGNA」，店裡有一隻毛髮蓬鬆又親人的看板貓小黑（♂14歲）。這家店在小岩已經開了40年。店名是取自波隆那肉醬（番茄肉醬）的發源地，也就是義大利的波隆那。小黑在約莫11年前的某天出現在店門前。雖然一接近牠就跑掉了，但到了隔天，牠彷彿下定決心「我要成為這個家的孩子」，於是跑進了廚房。老闆覺得既然如此，就讓牠睡在外面的置物櫃裡，還在店門口用瓦楞紙箱做了一個窩，但後來牠漸漸開始在店裡過夜了。

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▲▼台灣東販《東京街角遇見貓：走訪喵味十足的19條散步路線╳25間特色店家》

老闆原本打算把牠養在3樓的自家裡，但家裡原先養的貓小咪因而發怒，讓情況變得很麻煩。去找獸醫商量過後，獸醫建議「請好好珍惜最先來的孩子」，於是就讓小黑住在店裡。秉持著「名字要取得簡單一點」這個方針，因為牠的毛是黑色的，所以取名為小黑。小黑的尾巴很濃密。據說牠剛來的時候小小隻的，只有尾巴大大的，看起來很像松鼠。

▲▼台灣東販《東京街角遇見貓：走訪喵味十足的19條散步路線╳25間特色店家》
有商標的金鍊項圈是老闆親手做的。和鬆軟的貓毛搭配起來非常好看。

▲▼台灣東販《東京街角遇見貓：走訪喵味十足的19條散步路線╳25間特色店家》
被最愛的老闆抱在懷裡的小黑。 整個人被小黑融化的老闆。

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▲▼台灣東販《東京街角遇見貓：走訪喵味十足的19條散步路線╳25間特色店家》
小黑的睡窩在暖爐後面，還有店門口的冰箱上面等等，據說每年都會改變。現在牠喜歡睡在廚房前的工作台下面。

在「BOLOGNA」不管點哪種義大利麵都很好吃。分量多到難以用插畫來呈現！不可思議的是，三兩下就吃完了。

▲▼台灣東販《東京街角遇見貓：走訪喵味十足的19條散步路線╳25間特色店家》

好吃到流淚的法式蝸牛1260日圓。

▲▼台灣東販《東京街角遇見貓：走訪喵味十足的19條散步路線╳25間特色店家》
加了四季豆、蘑菇、培根、鯷魚和大蒜的鹽味義大利麵1050日圓。（平日午餐有附咖啡or紅茶）

店內現在有110個老闆出於興趣而收集的時鐘（自家有150個！）。店內的音樂停止播放後，時鐘滴答滴答的聲響相當驚人。和老闆一起在廚房裡的兒子表示：「晚上一個人聽到時，還會覺得有點恐怖。」看似古董的時鐘也都是用便宜普通的時鐘加上裝飾，或是用噴槍進行塗裝。有的鐘擺上還有蝸牛，相當有趣。

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▲▼台灣東販《東京街角遇見貓：走訪喵味十足的19條散步路線╳25間特色店家》

早上10點左右，小黑會在鋪有報紙的桌上吃飯。聽說牠有時候會用手掬水來喝。
▲▼台灣東販《東京街角遇見貓：走訪喵味十足的19條散步路線╳25間特色店家》
小黑吃飽後，悠閒地眺望著外頭。
▲▼台灣東販《東京街角遇見貓：走訪喵味十足的19條散步路線╳25間特色店家》
想出門的時候，牠會在入口靜靜等待。
▲▼台灣東販《東京街角遇見貓：走訪喵味十足的19條散步路線╳25間特色店家》
即使是高高的圍牆，牠也能輕鬆跳上去，然後通過貓道到民宅的屋頂上。

我是這一帶的老大，必須四處巡邏才行。

遇到溫暖的晴天，牠的外出時間也會變長。

天氣冷或下雨時，牠就算外出也很快就會回來。
▲▼台灣東販《東京街角遇見貓：走訪喵味十足的19條散步路線╳25間特色店家》
小咪（♂13歲）住在3樓的自家裡。說起名字的由來，那是因為牠剛來的時候，經常「咪～咪～」地叫的緣故。牠一定是某戶人家飼養的貓，但可能天生是路癡，才會找不到路回去。牠非常喜歡老闆娘，總是黏著她。最近都會「嗷嗚～嗷嗚～」地叫，於是老闆提議：「要不要改名叫嗷嗚好了？」
▲▼台灣東販《東京街角遇見貓：走訪喵味十足的19條散步路線╳25間特色店家》
被兒子抱起來的小咪。有一點緊張。
▲▼台灣東販《東京街角遇見貓：走訪喵味十足的19條散步路線╳25間特色店家》
其實「BOLOGNA」還有另一隻貓。如果看到店面旁邊有一隻戴著紅色項圈的黑貓，那就是小不點（♀3歲）。牠1歲左右時在店的附近喵喵叫，因而被帶回來照顧。由於體型嬌小又很可愛，便取名為小不點。牠白天都待在隔壁，被叫做奈奈。因為隔壁有養一隻叫做巧克力的貓，所以牠晚上是睡在店裡的2樓。

店內有很多以小黑為主題的裝飾品！試著來找找看吧！
▲▼台灣東販《東京街角遇見貓：走訪喵味十足的19條散步路線╳25間特色店家》

▲▼台灣東販《東京街角遇見貓：走訪喵味十足的19條散步路線╳25間特色店家》

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▲▼台灣東販《東京街角遇見貓：走訪喵味十足的19條散步路線╳25間特色店家》

▲▼台灣東販《東京街角遇見貓：走訪喵味十足的19條散步路線╳25間特色店家》

★本文經台灣東販授權，摘自《東京街角遇見貓：走訪喵味十足的19條散步路線╳25間特色店家》。
★本書集結她在東京巷弄散步的19條路線，從熱鬧的新宿、代代木到充滿下町風情的淺草、谷中，精選了繼承傳統的老店、文青書店、美味餐廳、老屋咖啡廳、質感生活雜貨店等25家店，除了介紹各家店的特色與招牌店貓之外，還詳細繪製了貓咪日常生活的可愛萌樣，以及店主、顧客與貓咪之間有趣溫馨的互動，讓人讀來既療癒又暖心。
▲▼ ▲▼台灣東販《東京街角遇見貓：走訪喵味十足的19條散步路線╳25間特色店家》

關鍵字： 一志敦子KOIWA 小岩BOLOGNA披薩義大利麵JR總武線小岩站

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