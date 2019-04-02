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不爽才亂尿！動物面對生活大變化也需適應期　一點點進步=大進展

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▲▼▲黑桃。（圖／Nalia娜莉雅流動世界提供）

▲黑桃。（圖／Nalia娜莉雅流動世界提供，下同）

文／Nalia娜莉雅流動世界

黑桃是一隻表情超有戲的貓咪，長得非常可愛，個性很執著。第一次來的時候，是因為牠亂尿尿的厲害，爸爸媽媽都束手無策，貓咪也很明確的說明原因跟爸爸媽媽有關係，除非他們改善，但這卻是一個真的無法改變的狀況，所以喵喵還是繼續尿。

頭兩次溝通的時候，改善的狀況都是起起伏伏， 還是會有一些亂尿的情形，所以後面有好幾次的交流，都是慢慢地等黑桃自己也接受新的生活方式之後，才變得慢慢地可以溝通。而對黑桃來說，也是猶如經過陣痛期般的難捱。

所以在黑桃自己調適新生活狀態之後的溝通才開始生效，倒數第二次溝通的時候，牠已經不太會亂尿尿，但是還是會尿在樓梯間的轉角。

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黑桃：「尿在樓梯的轉角，我覺得已經很少了，是我不爽才會這樣子。」其實跟之前比起來，家長也覺得也算是沒有那麼困擾了，雖然說很希望牠能夠完全不尿，但是實在沒有辦法強制牠要怎麼做。

▲▼▲黑桃。（圖／Nalia娜莉雅流動世界提供）

貓亂尿尿真的是不容易溝通完就斷絕啊！因為一旦讓牠了解到這件事會困擾你，牠就學會「這表示有效」！ 所以如果以後遇到，可以先冷處理再觀察，持續的尿就要看醫生檢查身體健康或是找溝通師協助，如果溝通後會馬上停止，真的是家長幸運，再來頻率大幅下降就也很棒了喲！

後續因為黑桃蠻喜歡做動物溝通，牠覺得同時可以跟爸爸媽媽一起出來玩。，以及了解彼此的狀態，所以媽媽就說，如果牠都乖乖地沒有亂尿尿，就會再約動物溝通。這點真的是很奇妙，黑桃為了兩個月後可以跟爸媽一起作動物溝通，還真的有乖呢！

之後的日子，黑桃開始也慢慢接受要跟奶奶一起住。以前奶奶因為黑桃亂尿尿會有點生氣，自從黑桃慢慢改善後，祖孫倆的關係也開始發生微妙的變化。

黑桃：「說我現在可是很努力的跟奶奶相處，奶奶現在可喜歡我了，回家都跟我講話呢！」變得喜歡奶奶了！

黑桃還稱讚爸爸很乖，覺得不管是爸爸還是媽媽，最近的情況都是穩定多了，奶奶也是睡得好覺了，目前一切還算平安穩定。前陣子黑桃和爸爸出門遇上小車禍，黑桃受驚了，好在過幾天就恢復正常。

雖然這看起來是個平凡的小故事，可是起碼經歷的五次溝通，每次約距離兩個月左右。但願大家可以理解動物跟我們一樣，面對生活上的大變化，也是會有適應期的，有時候慢慢的進步一點點，已經是很大的進展了！


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※ 動物溝通無關於神通、迷信，是一種無聲的對談能力，不是憑經驗分析，而是透過心靈來傳送與接收訊息，與動物交換想法、感覺與心靈圖像；若無法相信，可以當作故事閱讀即可。《ETtoday寵物雲》提醒，若寵物有明顯異狀或身體不適時，飼主應協助就醫；如有行為方面問題，也可諮詢行為訓練師，不宜過度仰賴動物溝通。

關鍵字： 動物溝通Nalia娜莉雅流動世界貓咪黑桃

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