不用文字、路名…只能形容看到景象　動物溝通失蹤協尋的困難點



▲狗狗示意圖，非當是狗。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



作者：黃孟寅、彭渤程

摘自：四塊玉文創《動物溝通：一本可以解答你99%疑惑的溝通大全》

●精選書摘



在還沒有正式踏入動物溝通領域前，我們也很難理解為什麼很多溝通師不做失蹤協尋，難道是不敢面對檢核嗎？因為找不到感覺就是一翻兩瞪眼。一直到開始溝通後才發現，事情還真沒有那麼簡單。

失蹤協尋的困難點

打個比方，今天走失的如果一個會說中文，但記不住家裡地址，也記不住爸爸、媽媽名字的小孩，你問他現在在哪裡？出家門以後經過了哪些地方？他也能告訴你他現在在馬路邊，前面有一排大樹，剛剛經過很熱鬧的夜市，還有一些住宅大樓，請問這時候要怎麼幫助他找到回家的路呢？

再舉另一個例子，假如今天換作是你跟朋友約在台北西門町，打電話跟朋友通話，但你要像動物一樣不能使用路名、地標或任何名稱，只能形容你看到的景象，你覺得有辦法跟朋友輕鬆見到面嗎？超困難的吧！而且我們很難要求動物呆站在原地，剛剛的情況還要加上你不斷走動，請問你的朋友要怎麼在西門町找到你呢？就算你朋友很清楚你的位置，但他抵達時已經半小時或數小時後了，你當下可能遇見朋友嗎？

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動物本身的因素

有養動物的朋友都很清楚，即使是黏人的狗狗，單純在公園裡散步，一轉眼都可以忘了自己身在何處，然後四處亂跑找主人。就算是我們人類相約，不使用文字、路名都很難形容自己的位置了，更何況到達時還可能擦身而過。而且更重要的是，很多動物根本不想跟飼主回去，很多不想回家的動物遠遠看到飼主或熟悉的人反而會躲起來。在過往經驗中，很多飼主會回饋，當場都聽到叫聲了，就是找不到牠到底躲在哪裡。這些都是失蹤協尋如此困難的原因。

溝通師自身的難處

另外，也有很多溝通師不接失蹤協尋的原因是時間安排有困難。親如家人的動物走失是很令人著急的事，在城市裡走失的時間愈久，要找到的機會又更加困難，所以通常溝通師接到失蹤協尋案件時，都需要立刻空出時間，加上失蹤協尋時飼主常會隨時來電跟溝通師聯繫，對多數溝通師來說，要緊急排出時間或是要隨時準備接飼主電話都是不容易的，時間也是最難克服的因素。

除了上述原因以外，也常聽見一些溝通師會對於失蹤協尋案件感到疲憊，因為失蹤協尋案件的飼主大多都很焦急，多數飼主在著急情緒下也能好好溝通，但還是有少數的飼主一旦焦急起來就會陷入情緒的泥沼。如果溝通師內在不夠穩定，自己的心情可能也會大受影響，輕則跟著飼主一起著急，重則因為雙方的著急產生了磨擦，或是成為飼主情緒宣洩的對象，這些在整個亞洲各地時有耳聞。失蹤協尋的過程中，當飼主比較著急時，更需要溝通師的耐心與同理，能夠好好接住飼主情緒是最重要的第一件事，但這過程畢竟會比一般案件還要花更多的時間跟精力，加上要緊急安排時間出來，所以對於多數溝通師來說比較沒辦法接失蹤協尋案例。

協尋前的準備事項與步驟

•做好心理準備，保持你內在的穩定，預備好飼主可能會出現不安或焦慮的情緒。



•設立好你進行失蹤案件的規則，向飼主清楚說明溝通進行的流程與規則。無論你是否可以隨時讓飼主聯繫，還是協尋成功與否的費用，都要在事前完整、清楚地說明。



•在與飼主說明預約或會談流程時，同時協助飼主進行安心練習，或用各種你熟悉的方式協助飼主安定身心。



•進行失蹤協尋溝通時，如同所有溝通一樣，全然信任你所接收到的直覺資訊，無論好壞或生死，無須根據理性思維或蛛絲馬跡來圓融你的資訊，全然信任自己的直覺，用適當的方式如實回報飼主正確資訊是非常重要的過程。



•判定失蹤動物生死。有大量經驗的溝通師透過接收資訊的過程自然就知道動物的生死，如果你的經驗比較淺，你可以直接詢問動物，也可以將專注放在感覺自己的內心，感覺看看動物此刻是生還是死，如果資訊不清楚，就反覆地問自己的內在，直到感覺確定為止。



當確定生死後，你可以主動詢問想問的問題，或讓動物自由傳訊給你，這部分隨個人習慣而定。也可以搭配地圖使用，或是運用動物溝通卡、塔羅、易經占卜或各種你熟悉的工具。



•在這個階段，可以邀請動物們把走失的過程，盡可能地顯示給我們看。同時，也可以想像自己就是失蹤的動物，從牠的視野中，觀看牠走過的路線。當然，這過程不可能像行車紀錄器一樣能夠完整地呈現，多數動物或人類可能都無法將走過的路線完整回憶出來，所以也可以邀請動物將有印象的地標或物件呈現出來，都可以增加協尋成功的可能。



•當你用你熟悉的方式收集了足夠的資訊後，請多詢問動物此刻的心理狀態。是否清楚回家的路？是否有人一起？此刻身在何處？有沒有聽見、聞到、看見、嘗到或感覺到什麼？生理狀況是否良好？是否受傷或被傷害？如果是被帶走沿路有看見什麼？或詢問動物任何能幫助牠回家的重要資訊，同時也記得可以傳遞適當的安撫與建議，協助動物也安定下來，增加飼主尋獲機會。



•在與飼主會談的過程，盡可能地先提供飼主資訊核對，核定我們的資訊準確度，同時也可以增進飼主的安心與信心。而後，如實完整地將資訊適當地告知飼主。請千萬記得「適當」二字，因為動物失蹤，飼主總是焦慮不安的，請在過程中隨時保持與飼主開放的互動和對話，必要時也好好照顧飼主的心。

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★本文經四塊玉文創授權，摘自《動物溝通：一本可以解答你99%疑惑的溝通大全》。

★狗狗開心時會搖尾巴，貓咪生氣時會發出氣音威嚇對方，大家或多或少對自己家的毛小孩都有一些了解，但是除了這些基本的情緒反應外，是否也想更了解毛小孩心裡的想法呢？和動物溝通是人類與生俱來的能力，透過101種練習法，從淨化思緒到接收訊息，教你喚醒沉睡於潛意識的本能，學會如何與動物溝通。



※ 動物溝通無關於神通、迷信，是一種無聲的對談能力，不是憑經驗分析，而是透過心靈來傳送與接收訊息，與動物交換想法、感覺與心靈圖像；若無法相信，可以當作故事閱讀即可。《ETtoday寵物雲》提醒，若寵物有明顯異狀或身體不適時，飼主應協助就醫；如有行為方面問題，也可諮詢行為訓練師，不宜過度仰賴動物溝通。



